Fenomenul cunoscut sub numele de „Lună Neagră” are loc o dată la aproximativ 33 de luni, următoarea fiind prognozată pentru 20 august 2028.

„O lună neagră este doar a doua lună nouă care apare într-o lună calendaristică”, a explicat pentru Daily Mail Walter Freeman, profesor asociat de fizică la Universitatea Syracuse.

Termenul de „Lună Neagră” nu are o definiție oficială în astronomie și desemnează apariții rare ale Lunii Noi în cadrul unui calendar lunar. O Lună Nouă se produce atunci când Soarele, Luna și Pământul se aliniază, astfel că momentul exact poate varia în funcție de fusul orar.

Din cauza faptului că acest ciclu este ușor mai scurt decât durata medie a unei luni calendaristice, uneori apar două Luni Noi într-o singură lună. Această a doua Lună Nouă a fost numită de astronomii amatori și pasionații de astronomie „Luna Neagră”.

Luna Neagră sezonieră din 2025, adică a doua lună nouă a acestei perioade, este programată să aibă loc pe 23 august la ora 6:06 UTC. În funcție de fusul orar, evenimentul va fi vizibil pentru unii pe 22 august, în timp ce în România se va produce pe 23 august, aproximativ la ora 9:00.

Unii astrologi atribuie Lunii Negre o importanță spirituală, în timp ce oamenii de știință subliniază că nu există nicio semnificație dincolo de fenomenele astronomice care o generează.

Ca orice Lună Nouă, aceasta nu va fi vizibilă pe cer, deoarece Luna se află între Pământ și Soare în această fază. Partea ei întunecată este îndreptată spre Pământ, iar doar fața opusă, către Soare, este luminată.

Un alt motiv pentru care Luna Nouă rămâne invizibilă este poziția sa pe orbită, care o plasează în aceeași zonă a cerului cu Soarele, făcând-o să se piardă în lumina puternică a acestuia.

Pentru adepții unor tradiții păgâne, Lunile Negre au o semnificație aparte, aceștia considerând că anumite ritualuri sau acțiuni dobândesc o putere sporită atunci când sunt efectuate în noaptea unei Luni Negre.

În ultimii ani, acest termen a câștigat popularitate pe rețelele sociale, fiind promovat de astrologi și de adepții Wicca.

Unii interpreți citează pasaje biblice, cum este Marcu 13:24, care avertizează: „Soarele va fi întunecat, iar luna nu își va da lumina”.

Totuși, oamenii de știință atrag atenția că nu există niciun motiv de îngrijorare.

Lunile Negre de tip lunar, adică a doua Lună Nouă dintr-o lună calendaristică, apar aproximativ o dată la 29 de luni.

Lunile Negre de tip sezonier, adică a treia Lună Nouă dintr-un sezon format din patru luni, se întâmplă la intervale de aproximativ 33 de luni. Evenimentul din 22-23 august 2025 este un astfel de exemplu de Lună Neagră sezonieră.

Ultima Lună Neagră sezonieră a avut loc pe 19 mai 2023. Următoarea super Lună Neagră este așteptată pe 20 august 2028, când Luna Nouă va coincide aproape cu perigeul, cel mai apropiat punct al Lunii față de Pământ.

Ultima Lună Neagră de tip lunar a fost pe 30-31 decembrie 2024, iar următoarea va fi pe 31 august 2027.

În 2033, vom avea trei Luni Negre consecutive, dacă se aplică definiția potrivit căreia absența unei Luni Noi într-o lună este considerată Lună Neagră. În acel an, lunile noi din 30 ianuarie și 30 martie vor fi fiecare a doua Lună Nouă din lună, iar în februarie nu va exista nicio Lună Nouă.