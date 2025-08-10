Fenomenul cunoscut sub denumirea de „Perseide” se produce anual, oferind pasionaților de astronomie ocazia de a urmări un spectacol ceresc deosebit. În 2025, maximul activității Perseidelor va putea fi admirat în nopțile dintre 11-12 august și 12-13 august. În aceste nopți, „ploaia de stele” poate ajunge la un flux de până la 100 de meteori pe oră. De regulă, cu ochiul liber se pot observa între 50 și 80 de meteori pe oră, ceea ce transformă evenimentul într-un moment astronomic remarcabil.

Potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, „în luna august, în 11, 12 sau 13 se produce maximul curentului Perseide. Este cel mai celebru curent de meteori, pentru că în acea perioadă mulți pământeni sunt în concediu şi pot sta până mai târziu în noapte. Acest curent produce între 50 şi 80 de meteori pe oră, existând şi ani când activitatea este mai numeroasă”.

Perseidele pot fi urmărite în condiții excelente din emisfera nordică, în special din zonele în care poluarea luminoasă este redusă sau absentă. Regiunile montane, câmpiile izolate și țărmurile îndepărtate de orașe sunt alegeri ideale pentru observație. Vizibilitatea maximă este, de obicei, după miezul nopții, cerul senin fiind esențial pentru o experiență completă. În plus, lumina lunii poate influența negativ claritatea observației.

În 2025, luna va fi vizibilă pe cer pe toată durata nopții, ceea ce ar putea diminua din intensitatea spectacolului oferit de Perseide.

Această manifestare astronomică atrage numeroși turiști și curioși tocmai datorită faptului că este ușor de observat, nefiind necesare echipamente speciale sau telescoape.

Conform astro-urseanu.ro, Perseidele fac parte din categoria numeroaselor roiuri de meteori active pe parcursul unui an.

„Fenomenul de stea căzătoare este arhicunoscut. Dâra luminoasă de pe cer este lăsată de o particulă sub 1 mm diametru care aprinde aerul, când intră în atmosfera Pământului. Pentru o fracţiune de secundă, vedem acest fenomen, denumit de astronomi meteor.

Particula de praf cosmic care arde în atmosferă se numeşte meteoroid, iar pietroiul care uneori cade pe Pământ se numeşte meteorit. Toate aceste particule de praf vin de la cometa 109P/Swift-Tuttle, care, când trece pe lângă Soare, sublimează şi praful cosmic prins în nucleul îngheţat este eliberat în spaţiu”, mai informează sursa citată.