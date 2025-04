Florian Coldea deține două firme: SC Strategic Sys SRL, specializată în consultanță în afaceri și management, și SC Strategic Assets SRL, cu activitate în domeniul imobiliar. Ambele companii au raportat scăderi drastice ale profitului în 2024.

Scădere drastică a profitului pentru firmele lui Florian Coldea

SC Strategic Sys SRL, firmă deținută de Coldea în parteneriat cu fostul general SRI Dumitru Cocoru, a avut în 2024 o cifră de afaceri de 2.621.256 de lei, în scădere cu 3.498.540 de lei față de 2023. Veniturile totale au fost de 2.621.373 de lei, în scădere cu 3.508.530 de lei față de anul anterior, când se raportau 6.129.903 lei. Cheltuielile firmei au crescut ușor, de la 393.256 de lei în 2023 la 435.191 de lei în 2024, cu 41.935 de lei în plus.

Profitul net al SC Strategic Sys SRL în 2024 a fost de 1.843.307 lei, în scădere cu 2.993.833 de lei față de 2023, când se înregistra un profit net de 4.837.140 de lei.

SC Strategic Assets SRL, a doua companie controlată de Coldea și Cocoru, a raportat în 2024 o cifră de afaceri de 1.247.372 de lei, cu 809.086 de lei mai mică decât în 2023. În același timp, veniturile au scăzut cu aceeași sumă – 809.085 de lei. Cheltuielile au crescut cu 39.815 lei comparativ cu anul precedent, iar profitul net a fost de 912.079 lei în 2024, în scădere cu 715.815 lei față de 2023, când se înregistra un profit net de 1.627.894 lei.

În total, în 2024, cele două companii i-au adus lui Florian Coldea un profit net mai mic cu 3.709.648 de lei față de anul anterior. Această sumă, echivalentă cu aproximativ 757.071 de euro, este similară cu suma despre care se face referire în ancheta DNA, considerată parte a unei rețele de trafic de influență.

Implicarea în dosarul de trafic de influență

SC Strategic Sys SRL este una dintre entitățile comerciale implicate direct în dosarul DNA. Între 10 ianuarie 2023 și 28 februarie 2024, această firmă a încasat, prin 19 transferuri, suma totală de 1.241.726,47 lei de la SC Wise Line Consulting SRL, compania generalului Dumitru Dumbravă. Procurorii au constatat că între Wise Line și casa de avocatură SCP Doru Trăilă și Asociații au fost încheiate contracte-cadru fără prevederi clare privind valoarea și obiectul serviciilor prestate, ceea ce contravine clauzelor contractuale.

În contextul acestui dosar, SC Strategic Sys SRL a emis, printre altele, două facturi către SC Wise Line Consulting SRL – una pe 28 noiembrie 2023, în valoare de 87.279,81 lei, și alta pe 30 ianuarie 2024, în valoare de 8.765,03 lei – ambele pentru servicii de consultanță, dar fără o justificare clară în cadrul raportului de activitate.

Anchetatorii susțin că aceste plăți sunt parte a sumei de 600.000 de euro, reprezentând onorariul pretins în contractul de asistență juridică încheiat cu SC Sanimed Impex International SRL, fiind vizate de acuzațiile de corupție. DNA consideră că plățile efectuate prin contracte fictive și facturi emise către SC Strategic Sys SRL reprezintă o metodă de disimulare a provenienței reale a banilor și se încadrează la infracțiunea de spălare de bani.

Pe 14 ianuarie 2024, SC Wise Line Consulting SRL a încheiat cu SC Strategic Sys SRL contractul nr. 28, prin care se convenea furnizarea de servicii de consultanță în afaceri și management, pe o perioadă de două luni, în schimbul sumei de 20.000 de euro, fără TVA. DNA susține că această relație contractuală maschează o tranzacție legată de foloasele obținute prin trafic de influență.

„Pentru a disimula natura și proveniența sumelor de bani ce au fost achitate de Cătălin Hideg «echipei» din care face parte Dumitru Dumbravă, SC Wise Line Consulting SRL a încheiat cu SCP Doru Trăilă și Asociații contracte de consultanță și acte adiționale la acestea, în baza cărora a emis facturi fiscale și a încasat 357.000 de lei, ascunzând, astfel, folosul pretins și sumele încasate de Dumitru Dumbravă din comiterea infracțiunii de trafic de influență. În același context, SC Strategic Sys SRL a încheiat cu SC Wise Line Consulting SRL contracte de consultanță și acte adiționale la acestea în baza cărora a emis facturi fiscale și a încasat peste 97.000 de lei, ascunzând, astfel, folosul pretins și sumele încasate de Florian Coldea din săvârșirea infracțiunii de trafic de influență”, acuză procurorii DNA.

La doar 20 de zile după punerea sub acuzare, rețeaua formată din Coldea și Dumitru Dumbravă a început să se destrame

La doar 20 de zile după punerea sub acuzare, rețeaua formată din generalii Florian Coldea și Dumitru Dumbravă a început să se destrame. Partenerul de afaceri al lui Coldea, Dumitru Cocoru, a renunțat la mandatul de administrator pe care îl deținea în ambele firme. Decizia a fost luată în ședințele AGA din 12 iunie 2024. În urma acestei decizii, Cocoru a fost înlocuit cu Răduțu Orlando Cristinel, care a preluat funcția de administrator pentru o perioadă de un an. Noul administrator nu are alte funcții sau asocieri în firme comerciale și nu figurează cu activitate cunoscută în sectorul public.

Potrivit datelor de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, până în prezent, structura de conducere a celor două companii nu a mai fost modificată.