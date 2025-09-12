Procesul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană ar putea fi îngreunat, dacă țara vecină nu reuşeşte să restabilească un parlament pro-Occident, au avertizat, joi, oficiali moldoveni, după ce un sondaj de opinie a plasat Opoziția pro-Rusia ca fiind favorita în campania electorală generală.

Preşedintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, şi prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, membri de rang înalt ai partidului politic „PAS” (Maia Sandu), au recunoscut deja că șansele Republicii Moldova de a adera la blocul comunitar este în mâinile alegătorilor.

„Nu trebuie să ne facem iluzii. UE nu va finanța un guvern orientat spre Kremlin. Integrarea cu UE ar fi oprită, șansa de a adera în 2028 ar fi pierdută, iar clanurile criminale ar reveni”, a zis Igor Grosu.

„Doar alegătorii pot salva Moldova de cei care au jefuit-o și au vândut-o”, a adăugat Dorin Recean.

Vă reamintim că Maia Sandu a ajuns la puterea statului cu promisiunea de a elimina corupția din Republica Moldova. În anul 2024, ea a fost realeasă pentru funcția de președinte al Republicii Moldova, alegătorii aprobând la limită dorința ei de aderare la Uniunea Europeană într-un referendum.

PAS, partidul politic care deține 61 din 101 de mandate din Parlamentul de la Chișinău, a cobortât pentru prima dată pe locul al doilea într-un sondaj de opinie publicat recent, obținând doar 34,7% din voturi. Pe locul 1 s-a clasat Blocul Patriotic pro-Rusia, care include socialiști și comunişti. Partidul politic a obținut 36% din voturi. Principalul lider al Blocului Patriotic, Igor Dodon, este de părere că politicile pro-Occident au afectat moldovenii de rând.

Conform analistului politic Vitalie Andrievschii, Blocul Patriotic a beneficiat de o campanie destul de activă și agresivă pentru a convinge alegătorii de necesitatea schimbării. „Încă nu se poate spune același lucru despre PAS”, a punctat el.

Sondajul de opinie publicat recent ne indică că alte două partide politice ar putea câștiga mandate în Parlamentul de la Chișinău. Respectiv: Partidul Nostru, condus de un fost primar al Bălți (cel de-al doilea oraș ca mărime din Republica Moldova): 8,4% din voturi, și Blocul Alternativ, acuzat de Guvernul de la Chișinău că ar avea afinități pro-Rusia, 7,9% din voturi.

Atenție! Sondajul de opinie nu a luat în considerare 1 milion de alegători care trăiesc în străinătate și care tind să susțină partidul politic PAS. Analiștii politici au sugerat că, dacă PAS nu va obține o majoritate, Maia Sandu ar putea mai bine forma o coaliție cu Partidul Nostru decât să numească un prim-ministru pro-Rusia.