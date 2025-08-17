Suma a fost destinată achiziționării de rechizite și materiale necesare pentru școală și grădiniță, fiind un sprijin acordat copiilor din familii vulnerabile, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene (MIPE).

În cadrul programului, peste 670.000 de copii au beneficiat de sprijin european, însă mai bine de 10% dintre familii nu au utilizat încă acești bani. Valoarea totală a fondurilor rămase necheltuite este estimată la aproximativ 33 milioane de lei. După expirarea termenului limită, sumele care nu vor fi folosite vor fi retrase automat și nu vor mai putea fi utilizate.

„Apel către părinți: fondurile de 500 de lei virate pe cardurile educaționale pentru anul școlar 2024–2025 mai pot fi utilizate doar până la 31 august 2025. Peste 670.000 de copii din familii vulnerabile au beneficiat de acest sprijin european, destinat achiziționării de rechizite și materiale necesare pentru școală și grădiniță. Totuși, mai bine de 10% dintre familii nu au folosit încă această sumă. Este vorba în total de aproximativ 33 milioane RON. Banii rămași necheltuiți după data limită vor fi retrași automat și nu vor mai putea fi folosiți”, a explicat Dragoş Pîslaru într-o postare realizată pe Facebook.

Aceste tichete sociale sunt finanțate din fonduri europene prin Programul Incluziune și Demnitate Socială și au rolul de a reprezenta o investiție directă în educația copiilor, în viitorul acestora și în reducerea abandonului școlar.

Ministerul atrage atenția că banii disponibili pe cardurile educaționale trebuie valorificați în următoarele două săptămâni, pentru a evita pierderea lor. În același timp, autoritățile anunță că programul va continua și în anul școlar 2025–2026, când sumele aferente vor fi transferate pe carduri în perioada septembrie–octombrie 2025.

„Aceste tichete sociale, finanțate din fonduri europene prin Programul Incluziune și Demnitate Socială, reprezintă o investiție directă în educația copiilor noștri, în viitorul lor și în reducerea abandonului școlar. Fac un apel către părinți să valorifice aceste resurse în următoarele două săptămâni, astfel încât banii respectivi să nu se piardă. Programul va continua și în anul școlar 2025/2026, sumele urmând a fi transferate pe carduri în perioada septembrie–octombrie 2025”, a conchis ministrul.

Postarea poate fi vizualizată aici.