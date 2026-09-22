Vremea se schimbă radical în următoarele săptămâni. Prognoza ANM până la mijlocul lui octombrie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat marți, 22 septembrie, estimările pentru următoarele patru săptămâni, interval care se încheie pe 19 octombrie. Potrivit prognozei, perioada va începe cu temperaturi mai scăzute decât cele obișnuite pentru această parte a anului, după care valorile termice vor crește treptat.

Meteorologii estimează că începutul intervalului va fi caracterizat de temperaturi sub mediile specifice perioadei în toate regiunile țării. Evoluția termică se va schimba însă în săptămânile următoare, iar spre luna octombrie temperaturile vor ajunge treptat la valori mai ridicate.

Spre finalul intervalului analizat de ANM, temperaturile medii vor fi ușor peste valorile normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări. Astfel, prognoza indică o evoluție de la valori termice mai scăzute la începutul perioadei către temperaturi ușor mai ridicate în a doua parte a intervalului.

Și regimul precipitațiilor va avea o evoluție diferită de la o săptămână la alta. În prima săptămână sunt estimate cantități mai mari de precipitații în anumite regiuni, după care valorile se vor apropia, în general, de cele normale pentru această perioadă.

Pentru săptămâna 21-28 septembrie, ANM estimează temperaturi mai coborâte decât cele specifice perioadei în toate regiunile țării. Intervalul va fi, astfel, caracterizat de valori termice sub cele obișnuite pentru această perioadă a anului.

În privința precipitațiilor, nord-estul țării va avea cantități peste valorile normale. În vest și sud-vest, regimul pluviometric va fi sub media specifică perioadei, în timp ce în restul țării cantitățile de precipitații vor fi apropiate de valorile normale.

Pentru intervalul 28 septembrie-5 octombrie, prognoza indică o schimbare a regimului termic. Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale în vestul și sud-vestul țării, în timp ce în celelalte regiuni valorile termice se vor situa în apropierea normelor climatologice.

În aceeași perioadă, meteorologii estimează cantități de precipitații mai reduse decât cele normale în cea mai mare parte a țării. ANM precizează: „Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în vestul și sud-vestul țării, în timp ce în restul teritoriului se vor situa în jurul normelor climatologice”.

În ceea ce privește precipitațiile pentru intervalul 28 septembrie-5 octombrie, prognoza ANM arată că „Cantitățile de precipitații vor avea o tendință spre deficit în cea mai mare parte a țării.” Astfel, perioada este estimată cu un regim pluviometric mai redus în cea mai mare parte a teritoriului.

Pentru săptămâna 5-12 octombrie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor. Față de săptămânile precedente, valorile termice se vor menține astfel la niveluri ușor peste cele obișnuite pentru interval.

Regimul precipitațiilor este estimat să revină la valori apropiate de cele normale în cea mai mare parte a țării. Prognoza nu indică diferențe importante față de valorile obișnuite pentru această perioadă în ceea ce privește cantitățile de precipitații.

ANM estimează că „temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor”. Evoluția prognozată pentru această săptămână indică, astfel, menținerea unor valori termice ușor mai ridicate în cea mai mare parte a țării.

În privința precipitațiilor din săptămâna 5-12 octombrie, ANM arată că „regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării”. Cantitățile estimate se vor apropia, așadar, de valorile caracteristice intervalului.

Pentru ultima săptămână a prognozei, respectiv 12-19 octombrie, temperaturile medii sunt estimate ușor peste valorile normale în întreaga țară. Evoluția indicată de meteorologi menține astfel tendința de încălzire conturată în săptămânile precedente.

În același interval, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în toate regiunile. Regimul pluviometric este estimat să rămână, astfel, în jurul valorilor obișnuite la nivel național.

ANM transmite că „Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână la nivelul întregii țări”, iar în privința precipitațiilor meteorologii estimează că „cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în toate regiunile”.