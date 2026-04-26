Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Galați a anunțat întreruperi programate ale alimentării cu energie electrică în perioada 27 aprilie–30 aprilie, în mai multe zone. Aceste opriri vor avea loc zilnic, în principal până la amiază, fiind necesare pentru efectuarea unor lucrări de mentenanță și pentru asigurarea funcționării în condiții optime a rețelei.

În ziua de luni, 27 aprilie, alimentarea va fi întreruptă între orele 09:00 și 17:00 în localitatea Moscu, în zona de la intrarea dinspre Târgu Bujor până la Cuibar și zona CAP, fiind afectați aproximativ 150 de abonați.

Marți, 28 aprilie, întreruperile vor avea loc în mai multe intervale. Între orele 08:00 și 13:00 vor fi afectați consumatori din municipiul Galați, cartierul Micro 38, inclusiv mai multe blocuri și agenți economici. Între 09:00 și 15:00, alimentarea va fi oprită în extravilanul comunei Cosmești, unde sunt vizați doi abonați economici. În intervalul 09:00–17:00 vor fi din nou afectați aproximativ 150 de abonați din localitatea Moscu, zona de nord. De asemenea, între orele 10:00 și 15:00, întreruperi vor avea loc în municipiul Galați, în Micro 39A, unde sunt incluse mai multe blocuri, unități de învățământ și agenți economici.

Miercuri, 29 aprilie, întreruperile vor continua în municipiul Galați, în cartierul IC Frimu, între orele 08:00 și 13:00, afectând mai multe blocuri și agenți economici. Între 09:00 și 15:00, alimentarea va fi întreruptă integral în comunele Poiana și Buciumeni, unde sunt aproximativ 700 de abonați. În același interval 09:00–17:00 vor fi din nou afectați circa 150 de abonați din localitatea Moscu, în zona de la intrarea dinspre Târgu Bujor până la Cuibar și CAP. Tot miercuri, între orele 10:00 și 15:00, întreruperile vor continua în IC Frimu, vizând alte blocuri, un complex comercial, o unitate de învățământ și agenți economici.

Joi, 30 aprilie, între orele 08:00 și 13:00, vor fi afectate mai multe imobile și agenți economici din municipiul Galați, în Micro 39C. În intervalul 09:00–15:00, întreruperi vor avea loc și la SPP 9 Furceni și SPP SI 9 Furceni. Între 09:00 și 17:00, aproximativ 150 de abonați din localitatea Moscu, zona de nord, vor rămâne fără energie electrică. De asemenea, între orele 10:00 și 15:00, vor fi afectate mai multe blocuri, spații comerciale și agenți economici din Micro 19, în municipiul Galați.

În total, peste 1.300 de abonați vor fi afectați de aceste întreruperi planificate. Reprezentanții DEER Galați au transmis că își cer scuze pentru disconfortul creat și au subliniat că lucrările sunt necesare pentru buna funcționare a instalațiilor.

Apa Nova a anunțat că, în perioada 27 aprilie – 2 mai, vor fi efectuate lucrări de modernizare și intervenții la rețeaua de apă rece în mai multe zone din București și din apropiere. Aceste lucrări vor duce la întreruperi temporare ale furnizării apei în diverse cartiere, unele opriri fiind de scurtă durată, de câteva ore, iar altele extinzându-se pe parcursul mai multor zile. Sunt vizate atât zone rezidențiale, cât și artere importante din sectoarele 1, 2 și 4 ale Capitalei, precum și din orașul Otopeni.

În Sectorul 1, întreruperile vor afecta mai multe străzi, în intervale diferite. Astfel, pe 27 aprilie 2026, între orele 09:00 și 19:00, furnizarea apei va fi oprită pe Strada Clăbucet, Strada Săcele și Bulevardul Ion Mihalache. Pe 28 aprilie, între orele 09:00 și 13:00, va fi afectată Strada Liliacului, iar între 09:00 și 19:00 vor fi vizate Strada Golovița, Strada 16 Februarie, Strada Proletarului nr. 39A și Strada Petru și Pavel. Tot în data de 28 aprilie, în intervalul 09:00 – 18:00, vor fi întreruperi pe Strada Daimaca Victor, Intrarea Daimaca Victor, Strada Izbiceni și Strada Coralilor. În orașul Otopeni, pe Strada Avram Iancu și Strada Ardealului, alimentarea cu apă va fi oprită în noaptea dintre 28 și 29 aprilie, între orele 23:00 și 06:00. De asemenea, pe 30 aprilie, între 09:00 și 18:00, lucrările vor afecta Strada Lița, Strada Izbiceni, Strada Turnu Roșu, Strada Acumulatorului, Strada Piatra Morii și Strada Căiuți. În plus, pe Bulevardul Expoziției, furnizarea apei va fi întreruptă începând din 29 aprilie, ora 09:00, până pe 2 mai 2026, ora 13:00.

În Sectorul 2, întreruperile sunt programate pentru data de 29 aprilie 2026, când alimentarea cu apă va fi oprită pe Șoseaua Mihai Bravu între orele 10:00 și 19:00, iar pe Bulevardul Theodor Pallady între 09:00 și 16:00.

În Sectorul 4, lucrările vor afecta Strada Turnu Măgurele pe 28 aprilie 2026, în intervalul 09:00 – 13:00.

Reprezentanții Apa CTTA Alba au anunțat că, începând de luni, 27 aprilie 2026, de la ora 00:00, vor fi efectuate lucrări de întreținere la rețeaua de alimentare cu apă potabilă din municipiul Alba Iulia. Intervențiile sunt programate să dureze aproximativ 48 de ore și sunt necesare pentru asigurarea funcționării în condiții optime a sistemului, precum și pentru menținerea calității serviciilor furnizate. Lucrările presupun înlocuirea mai multor vane și compensatoare, dar și schimbarea unui tronson de aproximativ 6 metri de conductă DN600 din beton, care va fi înlocuit cu o conductă din polietilenă. Pentru a reduce durata intervențiilor, operatorul a mobilizat cinci echipe care vor lucra simultan, astfel încât toate lucrările să fie finalizate într-o singură etapă. În acest context, consumatorii sunt rugați să își asigure rezervele necesare de apă pentru perioada întreruperii.

Furnizarea apei potabile va fi întreruptă în mai multe zone din municipiu, inclusiv în centrul orașului, cartierul Partoș și în cartierele Ampoi I, Ampoi II, Ampoi III și Bărăbanț. În zona centrală vor fi afectate numeroase străzi, printre care Livezii, Tudor Vladimirescu, Grădini, Elena Văcărescu, Costache Negruzzi, Camil Ressu, Mihail Kogălniceanu, Gheorghe Doja, Mărășești, Avram Iancu, Libertății, Nicolae Bălcescu, Mihai Eminescu, Regina Maria, Bulevardul Ferdinand I, Bulevardul Încoronării și Calea Moților, precum și zone importante precum Piața Iuliu Maniu și anumite tronsoane ale Bulevardului Republicii. Întreruperile vor afecta și alte zone ale orașului, inclusiv străzi precum Ampoiului și Orizontului, precum și cartierele Partoș și Bărăbanț în ansamblu.

Operatorul precizează că, la reluarea furnizării apei potabile, este posibil să apară depășiri ale parametrului de turbiditate, motiv pentru care consumatorii sunt sfătuiți să utilizeze apa doar în scopuri menajere pentru o perioadă. Eventualele probleme sau zonele afectate de întreruperi pot fi semnalate la numărul unic Call Center 0377.900.400, disponibil de luni până joi între orele 08:00 și 16:30, iar vineri între 08:00 și 14:00, precum și la Dispeceratul Sucursalei Alba Iulia, la numărul 0258/810.463, în afara programului de lucru, pentru intervenții și informații suplimentare.