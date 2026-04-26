Reguli la bloc 2026. Viața la bloc oferă acces facil la diverse servicii și un anumit grad de confort, însă acesta vine la pachet cu responsabilități. Printre acestea se numără și respectarea regulilor de conviețuire și a modului în care sunt folosite spațiile comune, tocmai pentru a preveni conflictele dintre vecini și situațiile neplăcute.

Cele mai frecvente probleme apar atunci când proprietarii intervin asupra acestor spații fără a respecta cadrul legal. De exemplu, atunci când sunt amenajate terase, când se schimbă destinația unor zone comune sau când sunt plantați arbori ori flori în grădina blocului fără acordul necesar.

Pentru a evita sancțiunile, este esențial ca orice intervenție asupra spațiilor comune să fie realizată cu respectarea unor condiții clare: să existe acordul scris al tuturor coproprietarilor, să fie respectate drepturile celorlalți locatari și să fie obținute în prealabil toate autorizațiile și avizele necesare.

Conform Legii nr. 196/2018 privind asociațiile de proprietari, modificarea neautorizată a spațiilor comune este sancționată sever. Amenzile pot varia între 4.000 și 9.000 de lei în cazul schimbării destinației unor spații, iar pentru alte tipuri de intervenții realizate fără aprobare acestea pot ajunge până la 10.000 de lei.

„Legea mirosului” introduce conceptul de „disconfort olfactiv”, definit ca orice miros care poate afecta sănătatea oamenilor sau mediul înconjurător. În acest context, orice sursă care generează mirosuri trebuie să fie prevăzută cu sisteme de reducere a acestora înainte ca ele să fie eliminate în spațiile comune sau în exterior.

Legea stabilește reguli clare și pentru locuințele din blocuri, vizând utilizarea spațiilor comune precum casa scării, holurile sau liftul. Una dintre situațiile avute în vedere este gătitul cu ușa apartamentului deschis, practică ce poate deveni interzisă dacă mirosurile se răspândesc pe scară și creează disconfort vecinilor. În astfel de cazuri, proprietarii riscă sancțiuni, chiar dacă, în unele situații, acest comportament este determinat de lipsa unei hote sau a unui sistem de evacuare a mirosurilor din locuință.

De asemenea, legislația prevede interdicții și în ceea ce privește fumatul în spațiile comune ale blocurilor. Astfel, fumatul în holuri, lifturi sau alte zone comune este interzis, iar persoanele care nu respectă această regulă pot fi amendate cu sume de până la 500 de lei. În plus, firmele sau administratorii de spații care permit fumatul în interiorul clădirilor pot fi sancționați mult mai sever, amenzile putând ajunge până la 15.000 de lei pentru prima abatere.

Fumatul este permis exclusiv în zone special amenajate în exteriorul clădirilor, bine delimitate și concepute astfel încât să nu deranjeze locatarii. Persoanele care fumează vor fi obligate să părăsească spațiile interioare ale blocului și să utilizeze aceste zone dedicate.

Legea se aplică atât firmelor care pot genera mirosuri deranjante, cât și autorităților și cetățenilor, iar instituțiile competente vor fi obligate să intervină la sesizările primite de la populație pentru a verifica respectarea regulilor de protecție a mediului.

Sancțiunile prevăzute sunt semnificative, ajungând până la 30.000 de lei pentru persoanele fizice și până la 80.000 de lei pentru companii, în funcție de gravitatea încălcărilor.