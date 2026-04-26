Minivacanța de Rusalii din 2026 aduce una dintre primele perioade de repaus prelungit ale verii în România, atât pentru angajați, cât și pentru elevi. Conform calendarului zilelor libere legale și prevederilor Codului Muncii, începutul lunii iunie va fi marcat de un weekend extins, generat de sărbătoarea Rusaliilor și de poziționarea acesteia în calendar.

În anul 2026, sărbătoarea Rusaliilor este celebrată în două zile consecutive:

31 mai 2026 (duminică)

1 iunie 2026 (luni)

Această perioadă este cunoscută în tradiția creștin-ortodoxă drept Pogorârea Sfântului Duh sau Cincizecimea, fiind una dintre cele mai importante sărbători religioase, cu profunde semnificații spirituale.

Pentru majoritatea angajaților care lucrează în regim standard de luni până vineri, Rusaliile din 2026 creează o minivacanță de trei zile consecutive:

sâmbătă, 30 mai

duminică, 31 mai (prima zi de Rusalii)

luni, 1 iunie (a doua zi de Rusalii – zi liberă legală)

Astfel, începutul verii vine cu un weekend prelungit, favorizat de suprapunerea sărbătorii cu zilele de repaus săptămânal și cu o zi liberă legală în timpul săptămânii.

Domeniu de activitate Descriere generală a activității în perioada Rusaliilor Sănătate Spitale, clinici și servicii medicale cu activitate permanentă Transporturi Transport public și logistică esențială Ordine publică Poliție, jandarmerie și structuri de siguranță Servicii de urgență ISU, ambulanță și intervenții de urgență Comerț și activități continue Magazine, centre comerciale și servicii cu program non-stop sau extins

Conform legislației muncii, salariații care lucrează în zilele de sărbătoare legală au dreptul la:

timp liber compensatoriu în următoarele 30 de zile sau

spor salarial, dacă acordarea liberului nu este posibilă.

Pentru sistemul de învățământ, începutul lunii iunie vine cu două momente importante:

1 iunie 2026 – Ziua Copilului, zi nelucrătoare în școli

5 iunie 2026 – Ziua Învățătorului, zi liberă pentru elevi și cadre didactice din învățământul preuniversitar

Aceste zile contribuie la o perioadă de pauză extinsă pentru elevi, în apropierea finalului de an școlar.

După minivacanța de Rusalii, următorul moment relevant din calendarul sărbătorilor legale este 15 august – Adormirea Maicii Domnului. În 2026, această dată cade în weekend, ceea ce înseamnă că nu generează zile suplimentare libere pentru majoritatea angajaților.

Din perspectivă religioasă, Rusaliile marchează momentul în care Sfântul Duh s-a pogorât asupra apostolilor, eveniment considerat începutul misiunii Bisericii creștine. Acest episod este asociat cu primirea darului vorbirii în limbi diferite și răspândirea mesajului creștin în lume.

În tradiția ortodoxă, sărbătoarea este însoțită de slujbe speciale și de ritualuri simbolice, inclusiv decorarea bisericilor cu ramuri verzi, semn al reînnoirii și al vieții.