Centralele termice sunt vitale pentru confortul termic al locuinței, însă ele nu funcționează în deplină liniște. Proprietarii adesea observă sunete precum bâzâieli, șuierături sau pocnituri în țevi. Unele zgomote sunt normale, în timp ce altele pot semnala probleme tehnice. Este important să știi să faci diferența pentru a preveni defecțiuni costisitoare.

Centralele termice, fie ele murale sau de apartament, includ componente mecanice și electronice care funcționează simultan: arzătorul, pompa de circulație, ventilatorul și sistemul de gaz. În timpul funcționării, este normal să auzi:

Bâzâitul flăcării și pornirea componentelor interne.

Circulația apei prin țevi și radiatoare.

Sunete ușoare de motor sau vibrații ale pompei.

Nivelul de zgomot al unei centrale pe gaz se situează de obicei între 40 și 50 de decibeli, echivalent cu sunetul unui aparat electrocasnic obișnuit sau mai redus decât o conversație normală. Dacă locuința este sensibilă la zgomote, este recomandată instalarea centralei în spații secundare, precum garaje sau cămări.

Arzătorul centralei amestecă gazul cu aerul pentru a produce flacăra, care încălzește apa din circuitul central. Apa ajunge la radiatoare sau la sistemul de încălzire prin pardoseală.

Gazele rezultate sunt răcite într-o cameră specială, iar vaporii de apă se condensează, eliberând căldură suplimentară reutilizată pentru preîncălzirea apei din instalație. Astfel, centrala consumă mai puțin gaz pentru aceeași cantitate de energie.

Pompa de circulație menține presiunea și debitul apei, asigurând încălzirea uniformă a tuturor radiatoarelor și etajelor locuinței.

Zgomotele neobișnuite pot fi semne ale unor defecțiuni. Cele mai frecvente sunt:

Bâzâieli puternice și continue – pot semnala un ventilator murdar sau o pompă defectă.

Pocnituri metalice – apar adesea când schimbătorul de căldură este încărcat cu depuneri de calcar.

Șuierături sau fluierături – indică circulația prea rapidă a apei, cauzată de reglajul incorect al pompei de circulație.

Zgomote ca mici explozii în țevi – pot fi cauzate de bule de aer în radiatoare sau blocaje în circuitul de încălzire.

Vibrații sau zgomote puternice de motor – pot semnala probleme de presiune sau componente defecte.

Dacă aceste zgomote persistă după aerisirea radiatoarelor și verificarea presiunii, este recomandată verificarea de către un specialist.

Depunerile de calcar sunt o cauză frecventă a zgomotelor metalice și a blocajelor în circuitul central. Presiunea apei, dacă este prea mare sau prea mică, poate genera șuierături sau pocnituri. Aerisirea regulată a radiatoarelor și monitorizarea presiunii sunt esențiale pentru prevenirea problemelor.

Revizia anuală sau bianuală a centralei este cea mai sigură metodă de prevenție. Aceasta include:

Curățarea schimbătorului de căldură și a pompei.

Verificarea presiunii și reglarea debitului apei.

Detectarea depunerilor de calcar și a altor blocaje înainte ca acestea să afecteze funcționarea.

Întreținerea regulată prelungeste durata de viață a centralei și reduce riscul apariției zgomotelor neobișnuite.