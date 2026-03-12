Războiul din Orientul Mijlociu a provocat cea mai mare întrerupere a aprovizionării cu petrol din istoria pieței globale, potrivit unui raport publicat joi de Agenția Internațională pentru Energie (AIE). Conform instituției, statele din Golful Persic și-au redus producția totală de petrol cu cel puțin 10 milioane de barili pe zi, volum care reprezintă aproape 10% din cererea mondială. Această scădere este determinată în principal de conflict și, mai ales, de blocarea strâmtorii Ormuz.

Înainte de izbucnirea războiului, prin strâmtoarea Ormuz — un punct esențial pentru comerțul mondial cu petrol — tranzitau aproximativ 20 de milioane de barili de țiței și produse petroliere pe zi. În prezent, aceste fluxuri au fost reduse drastic, transportul fiind limitat la un nivel foarte scăzut.

Potrivit raportului AIE, producția de țiței a scăzut deja cu cel puțin 8 milioane de barili pe zi, în timp ce alte aproximativ 2 milioane de barili pe zi, reprezentând produse petroliere suplimentare, inclusiv condensate, au fost complet oprite. Agenția avertizează că, în lipsa reluării rapide a transportului maritim, aceste pierderi ar putea crește în continuare.

Pentru a atenua impactul asupra pieței, miercuri AIE a decis eliberarea unui volum record de petrol din rezervele strategice, în total 400 de milioane de barili. Cu toate acestea, măsura nu pare să fi calmat piețele, iar prețul petrolului a depășit din nou joi pragul de 100 de dolari pe baril. Raportul estimează că reluarea producției la nivelul sondelor va necesita mai multe săptămâni, iar în unele cazuri chiar luni, până la revenirea la nivelurile dinaintea crizei.

În același timp, Agenția Internațională pentru Energie a revizuit în scădere prognoza de creștere a cererii globale de petrol pentru anul 2026, de la 850.000 la 640.000 de barili pe zi. Raportul subliniază, de asemenea, că piețele de motorină și combustibil pentru avioane sunt deosebit de vulnerabile în contextul actual.

Prețul petrolului a depășit din nou pragul de 100 de dolari pe baril peste noapte, la doar trei zile după ce atingea cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, pe fondul conflictului dintre Statele Unite și Israel cu Iranul, care continuă să afecteze în mod istoric aprovizionarea globală cu combustibil. Această creștere s-a produs în ciuda deciziei unanime a țărilor membre ale Agenției Internaționale pentru Energie de a elibera pe piața globală o cantitate record de 400 de milioane de barili de petrol, măsură menită să atenueze tensiunile de pe piață.

Referința globală pentru petrol, Brent, a fluctuat miercuri seara în jurul valorii de 100 de dolari pe baril, înregistrând o creștere de 8,7% pe parcursul zilei. În paralel, WTI, referința americană, a crescut și ea cu 8,7%, ajungând la 94,8 dolari pe baril, reflectând tensiunile persistente de pe piața energetică globală și impactul continuu al crizei din Orientul Mijlociu.