Promisiuni grandioase și ținte imposibile

Atât ONU, cât și UE, au stabilit mărețe planuri de reducere la zero a privării de apă potabilă, a sărăciei și a foametei până în 2030.

Și mai ambițios, cele două organizații falimentare și-au stabilit ca țintă neutralitatea climatică până în 2040. Peste 150 de orașe ale lumii și-au stabilit o cursă către zero și aleargă până acolo până în 2040.

Între timp…

O lume din ce în ce mai războinică

Liderii actuali ai lumii aflate din ce în ce mai la apus sunt din ce în ce mai războinici, în promisiuni și fapte.

În 2024, cheltuielile militare globale au atins un record de 2.718 miliarde USD, cu o creștere reală de 9,4% față de 2023 – cea mai abruptă din ultimii peste 30 de ani. Este a 10-a creștere consecutivă, cu salturi majore în Europa și Orientul Mijlociu. Top 5 (SUA, China, Rusia, Germania, India) reprezintă 60% din total.

Economia războiului, noua prioritate

Nu uităm că suntem în 2026, iar războiul din Iran a utilizat, numai de partea SUA, de două ori mai multe arme decât totalul armelor utilizate în războiul din Irak de acum 23 de ani.

Așadar, cifra este mult mai mare în 2025 și 2026.

Statele lumii, în special cele din UE, se împrumută ca să se înarmeze.

Nu se cheltuie bani pentru ca liderii lumii să spună: iată, am redus substanțial sărăcia și foametea, oamenii și animalele nu mai suferă de sete, toată lumea are energie ieftină și internet ieftin la dispoziție, copiii au acces gratuit la educație, tinerii au șanse reale să obțină venituri din ocupații decente.

Se cheltuie bani împrumutați pentru ca liderii lumii să se laude că au cea mai distrugătoare navă de luptă, cel mai letal tip de avioane hiper-sonice, cel mai al dracu’ submarin, cea mai șmecheră rachetă balistică… Zici că toți sunt din filmul Dictatorul de Charlie Chaplin.

Sărăcia, setea și prăbușirea socială

Între timp: 100 de milioane de europeni, cetățeni ai UE, cândva cei mai bogați oameni din lume și istorie, sunt acum săraci.

În lumea largă, peste 2,3 miliarde de oameni sunt lipsiți de surse curente de apă. Dacă cineva are ideea măreață de a ataca instalațiile de desalinizare a apei oceanice amplasate pe coastă în toate țările din Golf, zeci de milioane de oameni rămân fără apă. Orașul Riad, de exemplu, cu 10 milioane de oameni, dispare în 10 zile fără asemenea instalații.

Sărăcia extremă în 2024 afecta peste 839 de milioane de oameni în 2024, adică 11% din populația globului.

Plandemia a cauzat de una singură 125 de milioane de săraci situați la extremă.

Educația este în cădere liberă, dar nu pentru că ne-am digitalizat și am lăsat IA să ne facă temele: astea sunt bașca. Nu mai investește lumea în educație. Probabil că excepția este China, dar este ca și când ai lăsa lumea să se sprijine doar pe un picior.

Stagflație, energie scumpă și un viitor tot mai fragil

Cei care încă se află pe linia de plutire vor sărăci. Energia devine din ce în ce mai scumpă. Inflația, recesiunea și șomajul cresc simțitor (=stagflație) au aruncat lumea noastră într-un cerc vicios din care nu se va ieși prin cheltuieli militare făcute pe credit și nici prin ratașarea dopului de plastic la pet – ul de apă și pepsi/coke.

Licență pentru existență

În mod aberant, au apărut deștepți care cer “tokenizarea” apei, aerului, pădurilor, resurselor energetice sau minerale etc., în așa fel încât omul să existe și să fie liber doar pe bază de licență.

Săracofobia, flămândofobia și lecțiile uitate ale istoriei

În fine…

Aberația maximă:

Oamenii de “elită”, oamenii care țipă tare pe social media, pe bani publici, votanții progresiști și-au dezvoltat două fobii foarte interesante: săracofobia și flămândofobia. Ura față de pleava societății. Disprețul față de știrbi, medievali, pupători de moaște.

Exact asta s-a întâmplat și acum 90 de ani.

Atunci, totul s-a resetat cu al doilea război mondial.

Al treilea ar putea fi și ultimul.

Este o radiografie severă a prezentului, dar și un avertisment despre direcția în care se îndreaptă lumea, atunci când frica, disprețul și cinismul ajung să înlocuiască solidaritatea, rațiunea și umanitatea.

Material platit de ECR GROUP din Parlamentul European