Jurnalistul Dan Andronic a comentat situația într-un clip publicat pe YouTube, în care a ironizat explicațiile oferite de ministrul Apărării. El a spus că nu există motive pentru ca oamenii să fie supărați pe Radu Miruță, deoarece, în opinia sa, acesta nu ar fi trădat pe nimeni.

Dan Andronic a afirmat că Miruță ar fi semnat o adeziune la PSD pentru a merge într-o excursie la mare. Jurnalistul a susținut că Miruță nu ar fi schimbat nimic prin trecerea de la PSD la USR.

„Vreau să vă spun să nu fiți supărați pe Radu Miruță. El n-a trădat pe nimeni chiar dacă a semnat cu PSD-ul ca să se ducă la mare cum face orice om normal. Semnezi o adeziune pentru că nu se ratează niciodată o excursie la mare pe gratis. El n-a trădat. De ce? Foarte simplu: Pentru că acuma este la USR. Deci a plecat de la social-democrați la neo-marxiști. Ce vi se pare că a schimbat? Dimpotrivă, a înțeles exact care este esența viitorului României, comunismul, pentru că ăsta e neo-marxismul de fapt. Faptul că își dorește să reușească prin politică ne arată că este un om normal. Atât poate”, a declarat jurnalistul Dan Andronic în clip.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a confirmat că a semnat anumite documente în anul 2005, atunci când a participat la o excursie organizată de PSD. Explicațiile au venit după ce o publicație a făcut publică o adeziune la PSD care conține datele sale personale.

Miruță a declarat că a completat documentul pentru a putea merge la mare împreună cu alți studenți, în cadrul unei excursii organizate de administrația căminului studențesc.

El a precizat că nu ar fi știut că semnează o adeziune la partid și că nu a activat niciodată în cadrul PSD.

Într-o postare publicată pe Facebook, Radu Miruță a explicat că datele din documentul apărut în presă îi aparțin, dar a susținut că acestea erau disponibile în căminul studențesc. El a afirmat că a semnat mai multe documente în momentul organizării excursiei la mare, în calitate de șef de palier în căminul facultății.

Ministrul a declarat că nici el, nici ceilalți studenți care au participat la excursie nu ar fi avut vreo implicare politică în acel moment.

Radu Miruță l-a acuzat pe Victor Ponta, care conducea la acea vreme organizația de tineret a PSD, că ar fi folosit datele studenților pentru a crește artificial numărul de membri ai partidului.

Ministrul Apărării a spus că, dacă aceste date au fost folosite pentru înscrierea în partid, atunci fostul lider PSD ar trebui să explice modul în care s-a ajuns la această situație. El a susținut că nu există o logică pentru care s-ar fi înscris într-un partid fără să activeze vreodată în cadrul acestuia, înainte sau după excursia la mare organizată pentru studenți.