Radu Miruță figurează în documentele PSD Gorj ca membru al partidului încă din 7 ianuarie 2005, la scurt timp după începutul acelui an, când s-a prezentat la sediul organizației pentru a-și oficializa înscrierea. Documentul, intitulat „Fișa de Primire în Partid”, poartă semnătura actualului ministru al Apărării și un număr de înregistrare care confirmă parcurgerea circuitului intern al formațiunii politice.

La momentul respectiv, Miruță era student la Facultatea de Electronică din București, informație consemnată chiar de el în cererea completată. În document apar datele sale personale, inclusiv numărul de telefon, care, potrivit informațiilor disponibile, este același pe care îl utilizează și în prezent.

Intrarea în partid s-a realizat la recomandarea președintelui Consiliului Județean Gorj de la acea vreme, Ion Călinoiu, ceea ce indică o susținere directă din partea conducerii județene a PSD. Documentul publicat de Gândul arată fără echivoc că înscrierea a fost formalizată și validată administrativ.

Faptul că Radu Miruță a fost membru PSD a fost adus pentru prima dată în spațiul public de Victor Ponta, în cadrul emisiunii „Ai Aflat!” .

„Miruță a fost membru PSD când am condus eu partidul”, a declarat Victor Ponta pe 28 ianuarie.

După declarația lui Victor Ponta privind apartenența lui Radu Miruță la PSD, USR a respins ferm informația și a acuzat difuzarea unor date false. Reprezentanții partidului au transmis public următorul mesaj:

„ Atenție! Fake News. Victor Ponta minte. Din nou. Radu Miruță nu a fost membru PSD. Nici «pe vremea lui Ponta», nici vreodată!”.

Documentul publicat ulterior contrazice poziția oficială a USR, dar și afirmația fostului premier în ceea ce privește momentul exact al înscrierii. Adeziunea prezentată indică anul 2005, nu 2012, cum sugerase Victor Ponta în intervenția sa publică.

În demersul de a clarifica situația, sursa citată a analizat și un al doilea episod din relația lui Miruță cu PSD, relatat de un fost lider al organizației Gorj. Ciprian Florescu, secretar al PSD Gorj în perioada 2011-2012, a oferit detalii despre o nouă adeziune.

„În 2011-2012 m-a sunat tatăl domnului Miruță, domnul judecător cu care mă cunoscusem pentru că eu, la vremea respectivă, mă ocupam de numărătoarea paralelă la PSD Gorj, iar dumnealui a fost președintele Biroului Electoral Județean. Ne-am cunoscut, ne-am apreciat… m-a sunat într-o zi și mi-a zis că ar vrea și băiatul său să facă politică și i-am zis că «da, cu mare bucurie, îl aștept la organizație». A venit, a semnat adeziunea și eu i-am dat recomandarea!”, a declarat Ciprian Florescu.

Descrierea făcută de fostul secretar al organizației județene arată că procedura a fost similară celei din 2005, implicând o recomandare și semnarea unei adeziuni formale. Florescu a precizat că își amintește clar momentul și profilul tânărului Miruță.

„Îmi aduc aminte că părea un tip care voia să facă carieră. Eu cu mânuța mea i-am semnat recomandarea, dar nu înțeleg de ce nu-și asumă”, a adăugat Ciprian Florescu.

Potrivit unor surse din PSD, Miruță nu ar fi avut o implicare activă în organizație și nu ar fi participat constant la ședințe. Ulterior, cariera sa politică a continuat în altă direcție. S-a alăturat USR, a fost ales deputat de Gorj pentru prima dată în 2020 și se află în prezent la al doilea mandat de parlamentar, ocupând totodată al doilea portofoliu de ministru în actuala sa carieră politică.