Informațiile oficiale despre starea lui Mojtaba Khamenei au fost transmise în principal prin intermediul unor persoane apropiate guvernului iranian, care încearcă să liniștească temerile privind situația noului lider suprem.

Yousef Pezeshkian, fiul președintelui iranian și consilier guvernamental, a afirmat pe contul său de Telegram că Mojtaba Khamenei nu se află în pericol, în ciuda zvonurilor privind rănirea sa în timpul raidurilor aeriene.

„Am auzit informaţii potrivit cărora domnul Mojtaba Khamenei ar fi fost rănit. Am întrebat nişte prieteni care au relaţii. Mi-au spus că, slavă Domnului, este teafăr şi în siguranţă”, a scris Yousef Pezeshkian.

Potrivit mai multor oficiali iranieni citați de presa internațională, liderul suprem ar fi suferit răni în prima zi a ofensivei israeliano-americane, pe 28 februarie, însă acestea nu ar fi amenințătoare pentru viața sa. Aceleași surse afirmă că Mojtaba Khamenei este conștient și se află într-un loc extrem de securizat, iar comunicațiile sale sunt limitate pentru a evita divulgarea poziției sale.

Doi oficiali militari israelieni au declarat, de asemenea, că informațiile de intelligence ale Israelului indică faptul că Mojtaba Khamenei ar fi suferit răni la picioare în timpul atacurilor din 28 februarie, concluzie la care instituțiile de apărare ar fi ajuns chiar înainte ca acesta să fie ales lider suprem.

Circumstanțele în care Mojtaba Khamenei a fost rănit sunt legate direct de raidul aerian care a vizat conducerea iraniană la finalul lunii februarie.

Tatăl său, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis în atacurile aeriene israeliene asupra unui complex al conducerii din centrul Teheranului. Raidul a avut loc pe 28 februarie și a provocat pierderi majore în rândul elitei politice și militare iraniene.

În același atac au fost ucise mama, soția și unul dintre fiii noului lider suprem, precum și mai mulți oficiali de rang înalt din domeniul apărării. După acest eveniment, Mojtaba Khamenei a fost ales succesor al tatălui său, însă alegerea sa ar fi fost făcută fără reunirea completă a consiliului religios care are autoritatea oficială de a numi liderul suprem.

De la momentul preluării funcției, Mojtaba Khamenei nu a apărut în niciun mesaj video, nu a participat la evenimente publice și nu a emis declarații oficiale. Potrivit unor oficiali iranieni citați sub protecția anonimatului, unul dintre motivele acestei absențe este teama că orice comunicare publică ar putea dezvălui locația liderului și l-ar expune unui nou atac.

În paralel cu declarațiile oficiale, au apărut și informații contradictorii din partea unor disidenți iranieni care contestă versiunea autorităților.

Ehsan Karami, fost prezentator al televiziunii de stat iraniene și susținător al mișcării de opoziție „Leul și Soarele”, susține că Mojtaba Khamenei ar fi în comă și internat în secția de terapie intensivă a spitalului Sina din Teheran.

„A fost rănit grav în zona abdomenului și a picioarelor și este conectat la un aparat de respirație artificială. Încă nu știe că a început un război și că familia lui a fost ucisă în bombardamente, nici că a devenit lider!”, a scris Karami pe platforma X.

#محتبی_خامنه‌ای در بیمارستان سینا بستری است

او از ناحیه شکم و پا به شدت آسیب دیده و در حال حاضر زیر ونتیلاتور است و هنوز حتی نمیداند جنگ شده و خانواده‌اش در بمباران کشته شده‌اند چه رسد به اینکه بداند به رهبری رسیده!

Potrivit aceluiași disident, liderul iranian ar fi fost operat de medicii Zafarghandi și Marashi, ambii având legături cu regimul de la Teheran. De asemenea, Karami susține că președintele iranian Masoud Pezeshkian l-ar fi vizitat pe Mojtaba Khamenei în spital cu două zile înainte, fiind însoțit de unul dintre chirurgii implicați în operație.

Accesul în zona în care ar fi tratat liderul suprem ar fi strict controlat, iar doar câteva persoane ar avea permisiunea să intre în salonul său. În același timp, regimul iranian a recunoscut public că Mojtaba Khamenei este rănit, fără să ofere detalii despre gravitatea leziunilor.

La un eveniment public organizat recent, autoritățile au adus o siluetă din carton reprezentându-l pe noul lider suprem, iar participanții au sărutat-o în semn de loialitate. În spatele exercitării puterii în numele lui Mojtaba Khamenei s-ar afla, potrivit mai multor surse, structurile Gardienilor Revoluției.