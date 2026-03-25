Ilie Bolojan a precizat că România își menține acordul de principiu de a participa la misiuni care țin de capacitățile sale, inclusiv în domeniul deminării și al supravegherii, însă doar în condițiile în care zona de conflict nu mai este una activă, ci după stabilirea unui armistițiu care să permită desfășurarea în siguranță a acestor operațiuni.

Premierul a oferit ca exemplu participările anterioare ale României în diverse teatre de operațiuni, precum Bosnia, unde, după încheierea conflictelor, militarii români au contribuit la stabilizarea situației. El a subliniat că implicarea constantă a României în astfel de misiuni a consolidat imaginea țării, armata demonstrând profesionalism și îndeplinindu-și atribuțiile ori de câte ori a fost solicitată.

‘Acordul de principiu al României este să participăm la misiuni care țin de posibilitățile noastre pe zona de deminare, de exemplu, pe zona de supraveghere. Dar asta după ce zona de conflict nu mai este într-o zonă agresivă, ci după ce se ajunge la o formă de armistițiu, în așa fel încât să se poată face într-adevăr aceste operațiuni de deminare. Acolo unde România a fost solicitată în toți acești ani (…) dacă a fost nevoie de o prezență în Bosnia, în anumite teatre, după ce s-au terminat conflictele, pentru a asigura o liniștire a situației, am participat. Și dacă România a avut o imagine consolidată este și pentru că armata noastră, acolo unde a fost, a dat dovadă că este o armată profesionistă și și-a făcut datoria’, a precizat premierul.

Prmeierul spune că este de acord cu dislocarea temporară în România a unor echipamente americane, în contextul crizei din Orientul Mijlociu.

‘Avem acest război din Golf și Statele Unite, de umbrela cărora România și NATO au beneficiat în toți acești ani, ne-au solicitat un sprijin. Pe de o parte a fost cel legat de folosirea bazelor militare și, atunci când partenerul a cărui protecție ți-a asigurat siguranța în acești ani – alături de protecția NATO și a celorlalte țări din NATO – îți cere un sprijin, cred că trebuie să-l dai. Și cred că România a făcut bine ce a făcut când ne-am pus bazele militare la dispoziție pentru avioanele de aprovizionare’, a spus el.

Ilie Bolojan a afirmat că anul 2026 nu va fi unul ușor pentru Europa, în contextul conflictelor din Ucraina și din Iran, precizând că efectele acestora se vor resimți la nivel regional. Totodată, el a subliniat că o parte dintre evoluții depind de măsurile interne ale României.

Premierul a arătat că Guvernul și fiecare actor instituțional trebuie să își îndeplinească responsabilitățile, menționând că există premise favorabile pentru îmbunătățirea situației dacă sunt menținute disciplina financiară, sunt implementate proiectele europene și sunt continuate reformele asumate. Acesta a adăugat că stimularea economiei și creșterea competitivității pot contribui la crearea unor condiții mai bune pentru cetățeni în anii următori.