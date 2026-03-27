Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis că România trebuie să contribuie la eforturile europene de reducere a efectelor crizei energetice. În cadrul reuniunii Eurogrup, el a discutat despre impactul noului șoc energetic și despre necesitatea unui răspuns coordonat între statele membre.

Alexandru Nazare a explicat că situația actuală diferă semnificativ de cea din 2022, când prețurile la energie au atins niveluri record ca urmare a invadării Ucrainei de către Rusia, și a subliniat că criza de acum este mai complexă, cu spațiu fiscal mai limitat.

Ministrul a menționat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că abordarea trebuie să fie mai atentă decât în urmă cu patru ani, pentru că efectele pot fi mai profunde.

El a punctat importanța coordonării strânse între miniștrii de Finanțe și cei ai Energiei, atât la nivel național, cât și european, și a susținut o colaborare mai apropiată între formatele ECOFIN și Consiliul miniștrilor Energiei pentru a ajunge la soluții coerente.

La nivel intern, Alexandru Nazare a explicat că Ministerul Finanțelor lucrează la a doua etapă de măsuri, aflată într-un stadiu avansat de elaborare.

Printre acestea se numără o Ordonanță de Urgență care va introduce un mecanism transparent de ajustare a accizelor la carburanți, menit să atenueze creșterea prețurilor la pompă. Mecanismul va permite ajustări graduale în funcție de evoluția simultană a prețurilor și a cotațiilor internaționale.

Ministrul a subliniat că România acționează responsabil, cu măsuri țintite și temporare, menținând traiectoria de consolidare fiscală și respectând obiectivele bugetare asumate.

Alexandru Nazare a mai transmis că, în perioade de incertitudine, predictibilitatea și coordonarea, la nivel național și european, rămân esențiale pentru a se ajunge la soluții eficiente și sustenabile.