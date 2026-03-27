Alexandru Nazare: România trebuie să fie implicată activ în efortul european pentru limitarea impactului crizei energetice
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis că România trebuie să contribuie la eforturile europene de reducere a efectelor crizei energetice. În cadrul reuniunii Eurogrup, el a discutat despre impactul noului șoc energetic și despre necesitatea unui răspuns coordonat între statele membre.
Alexandru Nazare a explicat că situația actuală diferă semnificativ de cea din 2022, când prețurile la energie au atins niveluri record ca urmare a invadării Ucrainei de către Rusia, și a subliniat că criza de acum este mai complexă, cu spațiu fiscal mai limitat.
Ministrul a menționat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că abordarea trebuie să fie mai atentă decât în urmă cu patru ani, pentru că efectele pot fi mai profunde.
El a punctat importanța coordonării strânse între miniștrii de Finanțe și cei ai Energiei, atât la nivel național, cât și european, și a susținut o colaborare mai apropiată între formatele ECOFIN și Consiliul miniștrilor Energiei pentru a ajunge la soluții coerente.
Măsuri la nivelul României pentru temperarea prețurilor la carburanți
La nivel intern, Alexandru Nazare a explicat că Ministerul Finanțelor lucrează la a doua etapă de măsuri, aflată într-un stadiu avansat de elaborare.
Printre acestea se numără o Ordonanță de Urgență care va introduce un mecanism transparent de ajustare a accizelor la carburanți, menit să atenueze creșterea prețurilor la pompă. Mecanismul va permite ajustări graduale în funcție de evoluția simultană a prețurilor și a cotațiilor internaționale.
Ministrul a subliniat că România acționează responsabil, cu măsuri țintite și temporare, menținând traiectoria de consolidare fiscală și respectând obiectivele bugetare asumate.
Alexandru Nazare a mai transmis că, în perioade de incertitudine, predictibilitatea și coordonarea, la nivel național și european, rămân esențiale pentru a se ajunge la soluții eficiente și sustenabile.
Postarea integrală a ministrului Finanțelor
„România trebuie să fie parte din efortul european pentru a limita impactul crizei energetice.
Astăzi, în cadrul reuniunii Eurogrup, am discutat despre impactul noului șoc energetic și despre modul în care trebuie să răspundem coordonat la nivel european.
Contextul actual este diferit față de 2022, atunci când prețurile la energie au atins niveluri record, în special ca urmare a invadării Ucrainei de către Rusia. Criza este mai complexă, iar spațiul fiscal este limitat, motiv pentru care este nevoie de instrumente diferite, mai bine calibrate și mai bine coordonate între statele membre.
În intervenția mea am subliniat că, de această dată, trebuie să tratăm mult mai atent situația decât în 2022, pentru că circumstanțele sunt mai dificile și efectele pot fi mai profunde.
Un punct esențial este coordonarea strânsă între miniștrii de finanțe și miniștrii energiei, atât la nivel național, cât și european. Am susținut ideea unei colaborări mai strânse între formatele ECOFIN și Consiliul miniștrilor energiei, pentru a ajunge la soluții comune și coerente în fața acestei situații.
La nivel național, lucrăm intens la a doua etapă de măsuri. La Ministerul Finanțelor suntem într-un stadiu avansat în elaborarea Ordonanței de Urgență care va introduce un mecanism transparent de ajustare a accizelor pentru carburanți.
Acest mecanism de accizare dinamică, care se va simți direct în temperarea creşterii prețurilor la pompă, este gândit pentru a răspunde direct șocurilor externe și pentru a permite ajustări graduale, în funcție de creșterea simultană a prețurilor si a cotațiilor internationale.
România acționează responsabil, cu măsuri țintite și temporare, menținând în același timp traiectoria de consolidare fiscală și obiectivele bugetare asumate. În perioade de incertitudine, coordonarea și predictibilitatea sunt esențiale, iar soluțiile trebuie construite împreună, la nivel național și european”, a scris Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, pe pagina sa de socializare.
