Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), a scris într-un articol publicat pe site-ul oficial că evoluțiile recente ale prețurilor la energie și combustibili se reflectă în costul final al produselor de bază, în special al pâinii.

Potrivit analizei, motorina a înregistrat o creștere de aproximativ 30% de la începutul anului. Având în vedere că aproximativ 11% din costul pâinii este influențat de transport și logistică, efectul direct contabil asupra prețului pâinii este estimat la +3,3%.

Pe lângă transportul produsului finit, motorina influențează întregul lanț logistic:

transportul făinii,

distribuția între depozite,

livrarea către retail.

Din acest motiv, efectul total poate fi ușor mai ridicat decât cel strict contabil.

Un alt element important subliniat de Dumitru Chisăliță este eliminarea plafonării prețului gazelor naturale pentru consumatorii non-casnici începând cu 1 aprilie 2026.

În contextul în care prețurile gazelor pe piața BRM s-au dublat față de începutul anului, costul final al gazelor a crescut estimativ cu aproximativ 60%. Cum gazele reprezintă circa 11% din costul pâinii, efectul direct asupra prețului final este de aproximativ +6,6%.

Analiza include și date ale INS și BNR care indică faptul că prețul pâinii era deja cu peste 10% mai mare față de anul anterior, în timp ce consumul alimentar se află într-o ușoară scădere, iar inflația este influențată atât de evoluția costurilor, cât și de așteptările formate în piață.

Dumitru Chisăliță subliniază că, în România, prețurile nu reflectă exclusiv costurile directe, ci includ și ajustări comerciale, rotunjiri de marjă practicate în procesul de formare a prețului, comportamente speculative moderate în perioadele de șocuri de cost, precum și reacții ale comercianților la scăderea cererii de consum.

Pe lângă efectele directe, motorina generează costuri suplimentare indirecte în întreg lanțul de aprovizionare, estimate între +0,3% și +0,8%.

Conform modelului prezentat de Dumitru Chisăliță, efectele cumulate pot fi sintetizate printr-un impact contabil minim de aproximativ +9,9%, rezultat din însumarea creșterilor la motorină și gaze naturale.

Într-un scenariu realist de piață, în care transmiterea costurilor este parțială și influențată de dinamica comercială, ajustarea prețului pâinii se situează într-un interval cuprins între +15,8% și +24,7%.

În situațiile în care comercianții ajustează mai agresiv marjele sau capitalizează contextul inflaționist, creșterea poate ajunge între +26,7% și +35,6%.