Într-un articol publicat pe site-ul oficial al Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță, președintele AEI, a precizat că, măsura care vizează plafonarea adaosului comercial pe întreg lanțul de distribuție al petrolului este prezentată ca un instrument de stabilizare a pieței, însă analiza mecanismului arată că impactul asupra prețului final poate fi limitat, în timp ce efectul asupra percepției publice este semnificativ.

Creșterea prețurilor la pompă generează presiune socială și politică. În astfel de contexte, autoritățile tind să adopte intervenții rapide, vizibile și ușor de comunicat public.

Scopul principal al unei astfel de reglementări nu este întotdeauna restructurarea pieței, ci transmiterea unui semnal de control: statul „intervine”, chiar dacă efectul economic direct este redus.

Mecanismul propus limitează adaosul comercial la nivelul mediu din anul anterior pentru fiecare operator economic. În termeni economici, adaosul reprezintă diferența dintre prețul de vânzare și costul de achiziție sau producție.

Formula generală utilizată în industrie este:

Preț final = cost total + adaos comercial

În teorie, limitarea adaosului ar trebui să stabilizeze prețul. În practică, însă, componenta principală a prețului carburanților rămâne costul materiei prime și al procesării, care nu este controlat prin această măsură.

Acesta mai spune că, în prețul final al benzinei și motorinei, principalele componente sunt:

costul petrolului brut

costurile de rafinare și logistică

accizele și TVA

adaosul comercial al distribuitorilor

Analizele de piață arată că variațiile de preț sunt determinate în principal de costurile internaționale și de fiscalitate, nu de marjele comerciale.

Prin urmare, chiar și o plafonare strictă a adaosului are un impact relativ redus asupra prețului final.

”În termeni simpli: Preț (fără taxe) = Cost total × (1 + rata adaosului) Pentru anul 2025, structura estimăm că a fost următoarea: cost total: cca. 3,10 lei/l

adaos mediu: cca. 15% – 0,465 lei/l

preț net: cca. 3,56 lei/l

În 2026, costurile cresc (petrol, energie, logistică), iar costul ajunge la aproximativ 4,20 lei/l. Dacă adaosul rămâne plafonat la 15%, rezultă: adaos: cca, 0,63 lei/l

preț net: cca, 4,83 lei/l

Rezultă un aspect esențial chiar dacă procentul de adaos nu crește, valoarea absolută a acestuia crește odată cu costul. Plafonarea nu limitează prețul final, ci doar raportul dintre preț și cost. Prin urmare: dacă costurile cresc, prețurile pot crește în continuare

adaosul, exprimat în lei, crește automat

efectul asupra consumatorului este limitat

În termeni concreți, dintr-o creștere de aproximativ 30% a prețului motorinei de la începutul lui 2026: circa 3,75% provine din accize

aproximativ 22% din creșterea costurilor

doar cca. 2–4% din variația adaosului

Prin urmare, plafonarea atacă un factor secundar al scumpirii”, arată acesta.

Dumitru Chisăliță mai spune că, în scenarii realiste, în care costurile internaționale continuă să crească, plafonarea adaosului comercial poate produce doar o ajustare marginală a prețului la pompă.

Estimările indică:

reducere potențială de aproximativ 1% – 2% din prețul final

echivalentul a câțiva bani pe litru de carburant

impact limitat în raport cu fluctuațiile de piață globală

Astfel, măsura nu schimbă semnificativ dinamica generală a prețurilor.

Definiția contabilă a adaosului comercial introduce o zonă de flexibilitate:

Adaos = venituri – costuri înregistrate contabil

Această formulă permite ajustarea rezultatului nu doar prin preț, ci și prin modul de alocare a costurilor.

În practică, acest lucru poate genera:

diferențe de interpretare între operatori

dificultăți de verificare uniformă

spațiu de optimizare fiscală și contabilă

”Dacă măsura ar fi aplicată strict și complet eficient: reducerea posibilă ar fi de aproximativ 0,05 – 0,15 lei/l

în scenarii mai optimiste: până la 0,20 lei/l

Raportat la un preț de 10 lei/l, impactul este: aproximativ 1% – 2%

Prin urmare, efectul este mai degrabă marginal”, continuă acesta.

În industriile integrate vertical, precum cea petrolieră, există mai multe modalități de ajustare internă fără încălcarea legislației:

redistribuirea marjelor între rafinare, distribuție și retail

utilizarea prețurilor de transfer între entități din același grup

ajustarea costurilor contabile în limite legale

reprogramarea veniturilor în afara perioadei de aplicare

În articol, președintele AEI mai spune că, pe termen scurt, măsura poate avea un efect de calmare a percepției publice. Pe termen mediu, însă, dinamica prețurilor rămâne dependentă de factori externi.

De asemenea, Dumitru Chisăliță a mai precizat, într-un alt articol, că depășirea pragului de 10 lei/l pentru motorină marchează mai mult decât un moment simbolic în evoluția prețurilor la carburanți. Este un caz relevant pentru modul în care funcționează economia reală în raport cu percepția publică, dar și pentru diferența dintre analiză fundamentată și interpretare emoțională.

Evoluția pieței a validat o proiecție realizată anterior, bazată pe tendințe observabile și factori economici cuantificabili. Estimarea indica depășirea pragului de 10 lei/l într-un interval foarte apropiat de momentul real al producerii acestui eveniment.

Din punct de vedere analitic, o astfel de corespondență între prognoză și realitate nu este întâmplătoare, ci reflectă corectitudinea cadrului de interpretare utilizat.

Cu toate acestea, în spațiul public, reacțiile inițiale au fost dominate de scepticism și respingere, evidențiind un decalaj persistent între analiză și percepție.

Una dintre principalele probleme în înțelegerea dinamicii prețurilor la motorină, spune președintele AEI, este tendința de simplificare excesivă a cauzelor.

În realitate, prețul carburanților este determinat de un ansamblu complex de factori:

cotațiile internaționale ale petrolului brut

cursul valutar (în special EUR/USD)

politica fiscală (accize, TVA)

costurile de rafinare și distribuție

lanțurile logistice globale

contextul geopolitic internațional

Acești factori interacționează simultan, ceea ce face imposibilă explicarea creșterilor de preț printr-o singură cauză simplificată.

În spațiul public, explicațiile complexe sunt frecvent înlocuite de narațiuni simple. Acestea sunt mai ușor de înțeles, dar rareori corecte din punct de vedere economic.

Se creează astfel două niveluri de interpretare:

nivelul analitic , bazat pe date și corelații economice

, bazat pe date și corelații economice nivelul perceptiv, bazat pe emoție și interpretări rapide

Diferența dintre ele generează frecvent conflicte de percepție, mai ales în perioade de creștere accelerată a prețurilor.

Anticiparea evoluțiilor economice nu este o formă de speculație, ci un proces de proiecție bazat pe date existente.

Ea presupune:

analiza trendurilor istorice

identificarea factorilor de presiune

corelarea variabilelor macroeconomice

evaluarea probabilităților de evoluție

Faptul că o prognoză se confirmă nu transformă analiza într-o predicție „inspirată”, ci într-una validată metodologic.

Depășirea pragului de 10 lei/l nu este rezultatul unui singur șoc de piață, ci al acumulării mai multor presiuni economice:

creșterea costurilor internaționale ale petrolului

volatilitatea cursului valutar

nivelul ridicat al taxării carburanților

costuri logistice și energetice în creștere

dezechilibre între cerere și ofertă

Aceste elemente nu acționează izolat, ci se cumulează progresiv, generând efecte vizibile asupra prețului final.