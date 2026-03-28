Raiffeisen Bank a semnat un acord pentru preluarea integrală a grupului Garanti BBVA România, inclusiv Garanti Bank S.A. și Motoractive IFN S.A., într-o mutare considerată una dintre cele mai importante consolidări din sectorul bancar românesc.

Tranzacția implică achiziția a 100% din acțiunile deținute de subsidiarele grupului Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) și marchează o extindere semnificativă a prezenței Raiffeisen pe piața locală.

Finalizarea este condiționată de aprobările autorităților competente, cu estimare de închidere în ultimul trimestru al anului 2026.

Johann Strobl, RBI, CEO: „Această tranzacție reprezintă o mișcare strategică importantă într-una dintre cele mai atractive piețe bancare din Europa Centrală și de Est, într-o țară pe care o cunoaștem foarte bine. Aceasta reflectă angajamentul nostru de a ne menține poziția de instituție financiară orientată spre viitor, care continuă să sprijine populația României și dezvoltarea economică a țării.”

Această achiziție face parte din strategia Raiffeisen Bank de consolidare a poziției în România și de accelerare a creșterii pe termen lung în Europa Centrală și de Est.

Prin integrarea activelor Garanti BBVA România, grupul își extinde capacitatea operațională și portofoliul de servicii, într-o piață bancară considerată esențială pentru regiune.

Reprezentanții grupului au subliniat că România rămâne o piață-cheie în strategia lor de dezvoltare, cu potențial ridicat de digitalizare și creștere economică.

Michael Höllerer, actualmente membru al Consiliului de Supraveghere și CEO desemnat al RBI începând cu 1 iulie 2026: „Suntem mândri să anunțăm acest moment important în strategia noastră pe termen lung pentru Europa Centrală și de Est. Prin reunirea forței Raiffeisen Bank România cu capabilitățile Garanti BBVA, RBI își consolidează și mai mult prezența pe o piață-cheie pentru Grupul nostru.

Până la aprobarea finală și închiderea tranzacției, Garanti BBVA România și Raiffeisen Bank vor funcționa independent.

Pentru clienți, nu apar schimbări imediate:

contractele existente rămân valabile

produsele și serviciile bancare continuă fără modificări

nu sunt necesare acțiuni din partea clienților

Zdenek Romanek, Președinte & CEO, Raiffeisen Bank Romania: „Strategia noastră este să oferim cele mai bune servicii de planificare financiară și soluții digitale practice, în beneficiul tuturor clienților noștri – persoane fizice, familii și companii – pentru a le susține viitorul financiar. Această tranzacție ne consolidează poziția și operațiunile și reprezintă un nou pas în strategia de creștere pe termen lung a Raiffeisen Bank în România.”

Procesul de integrare va începe ulterior și va fi implementat gradual, cu finalizare estimată în a doua jumătate a anului 2027.

După finalizarea achiziției, Raiffeisen Bank va demara un proces complex de integrare a operațiunilor, sistemelor și portofoliilor.

Accentul va fi pus pe:

digitalizarea serviciilor bancare

optimizarea experienței clienților

extinderea soluțiilor financiare pentru retail, IMM și corporate

Obiectivul este crearea unei platforme bancare mai eficiente și mai competitive pe piața din România.