Luni, de Ziua Constituţiei României, premierul Ilie Bolojan a transmis că evoluția țării poate fi asigurată doar printr-o Constituție solidă și legi care servesc interesului public. Potrivit acestuia, legea supremă reprezintă fundamentul democrației și garantează stabilitatea necesară într-un context marcat de provocări.

„Constituţia României rămâne temelia pe care este construit statul nostru democratic. Aceasta ne oferă direcţie şi stabilitate, apărând valorile care definesc societatea noastră. Este cadrul care dă instituţiilor statului puterea de a proteja drepturile fundamentale ale românilor, într-o perioadă în care ne confruntăm cu provocări tot mai complexe”, a transmis premierul.

Ilie Bolojan a vorbit şi despre rolul Constituţiei în consolidarea participării civice:

„O societate care are încredere în instituţiile sale şi implicată în viaţa comunităţii este esenţială pentru sănătatea democraţiei şi pentru consolidarea parcursului nostru democratic. Constituţia adoptată în 1991 şi revizuită în 2003 a însoţit transformările majore prin care a trecut România: ieşirea din dictatură, modernizarea instituţiilor, aderarea la NATO şi integrarea în Uniunea Europeană. Şi astăzi, ea rămâne un reper pentru funcţionarea vieţii politice şi instituţionale”, a subliniat acesta.

Premierul a insistat asupra faptului că direcţia României depinde de soliditatea cadrului constituţional:

„Legea Fundamentală ne oferă această bază, pe care putem continua să consolidăm protejarea drepturilor cetăţeneşti, dezvoltarea societăţii româneşti şi parcursul nostru european şi euroatlantic.”

Și ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a transmis un mesaj cu ocazia acestei zile, accentuând rolul esenţial al Constituţiei în arhitectura statului modern.

„Ministerul Justiţiei marchează astăzi Ziua Constituţiei României, moment cu o profundă valoare simbolică şi totodată, un excelent prilej de evidenţiere a rolului esenţial al legii fundamentale în organizarea şi funcţionarea statului român. Adoptată ca expresie a voinţei naţionale, Constituţia garantează respectarea valorilor democratice, asigură separaţia şi echilibrul puterilor în stat şi consacră drepturile şi libertăţile cetăţenilor, ca piloni ai unei societăţi democratice moderne”, a afirmat ministrul, citat în comunicatul instituţiei.

Radu Marinescu a subliniat și implicațiile practice pe care Constituţia le are în activitatea Ministerului Justiţiei, instituţie chemată să asigure cadrul legal pentru buna funcţionare a statului de drept. Potrivit ministerului, activitatea instituţiei vizează:

-elaborarea și promovarea unui cadru legislativ coerent;

-sprijinirea funcționării eficiente a sistemului judiciar;

-garantarea condițiilor necesare pentru respectarea drepturilor fundamentale;

-cooperarea cu instituţii naţionale și internaţionale în domeniul justiţiei.

În mesajul său, ministerul şi-a reafirmat obiectivele: