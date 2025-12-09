Președintele american a transmis luni un nou avertisment la adresa Europei, afirmând că se îndreaptă spre „direcţii greşite”, la scurt timp după publicarea noii Strategii de securitate națională a Statelor Unite, document în care țările europene sunt menționate în legătură cu probleme precum imigrația și libertatea de exprimare, potrivit AFP și Reuters.

În fața jurnaliștilor, liderul american a spus: „Europa trebuie să fie foarte atentă”, continuând cu mesajul că „Europa o ia în unele direcţii greşite, este foarte rău, foarte rău pentru oameni. Nu vrem ca Europa să se schimbe atât de mult”. Reacția sa a venit în contextul sancțiunii aplicate recent companiei X, deținută de Elon Musk, de către autoritățile europene.

Documentul de securitate prezentat vineri de administrația Trump include referiri la riscuri precum „dispariţia civilizaţională” a Europei și necesitatea combaterii „migraţiilor în masă”. Strategia critică, de asemenea, „cenzurarea libertăţii de exprimare” și inițiativele europene care limitează ascensiunea partidelor de extremă dreapta.

Într-un pasaj, textul enumeră o serie de provocări:

„Problemele mai mari cu care se confruntă Europa includ activităţile Uniunii Europene şi ale altor organisme transnaţionale care subminează libertatea politică şi suveranitatea, politicile de migraţie care transformă continentul şi creează conflicte, cenzurarea libertăţii de exprimare şi suprimarea opoziţiei politice, scăderea drastică a natalităţii şi pierderea identităţii naţionale şi a încrederii în sine. Dacă tendinţele actuale continuă, continentul (european) va fi de nerecunoscut în 20 de ani sau mai puţin”.

Relațiile dintre Washington și capitalele europene s-au deteriorat încă de la instalarea lui Trump, datorită apropierii sale față de Rusia și sprijinului acordat partidelor conservatoare și de extremă dreapta din UE.

Trump critică amenda primită de platformă

Reglementările europene în domeniul digital, în special DSA, au devenit un subiect sensibil în relația transatlantică, întrucât afectează companii americane de top.

Nu a fost surprinzător că Trump a reacționat dur la sancțiunea aplicată companiei X, descriind amenda ca fiind „obraznică” și afirmând că nu poate înțelege justificarea autorităților de la Bruxelles. Săptămâna trecută, platforma a primit o amendă de 120 de milioane de euro (140 de milioane de dolari) pentru încălcarea normelor privind moderarea conținutului online.

„Europa se îndreaptă într-o direcţie greşită”, a declarat el în cadrul unui eveniment desfășurat la Casa Albă, adăugând că așteaptă un raport complet în cursul zilei. „Nu înţeleg cum pot face asta”, a spus Trump. Tot el a subliniat că Elon Musk nu l-a contactat pentru sprijin.

Reacția lui Musk a fost la fel de vehementă. La anunțul Comisiei Europene, acesta a comentat: „Tâmpenii”, după care a redistribuit mesaje critice la adresa deciziei. Ulterior a scris: „Libertatea de exprimare este fundamentul democraţiei. Este singura modalitate de a şti pentru ce votezi”.

Oficiali americani, printre care secretarul de stat Marco Rubio și președintele FCC, Brendan Carr, au catalogat amenda ca un atac asupra firmelor americane.

Autoritățile de reglementare din UE au transmis că X nu a respectat obligațiile privind transparența, nu a oferit acces complet la datele publice pentru experți, nu a menținut un registru corect al reclamelor și a folosit un sistem de verificare cu bifa albastră într-un mod considerat înșelător.

Henna Virkkunen, responsabilă pentru sectorul tehnologiei la nivel european, a susținut că amenda este proporțională și a insistat că DSA „nu are nimic de-a face cu cenzura”.

Comisia Europeană a reafirmat că legislația digitală a UE nu vizează o anumită țară, ci urmărește aplicarea standardelor democratice și de siguranță la nivelul tuturor platformelor.

Într-un caz anterior, TikTok a scăpat de sancțiuni după ce a fost acuzată în mai de lipsă de transparență în registrul de publicitate, promițând îmbunătățiri. Platforma a cerut însă autorităților europene să se asigure că regulile sunt aplicate identic tuturor actorilor din piață.