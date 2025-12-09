BCE precizează că intenționează să fie pregătită pentru lansarea monedei euro digitale până în 2029, în ipoteza în care legiuitorii europeni vor adopta regulamentul necesar în cursul anului 2026. Etapele pregătitoare, inclusiv testele-pilot și primele operațiuni, ar putea începe de la jumătatea anului 2027.

Instituția subliniază că sistemele de plată au fost într-o continuă evoluție, de la troc la monede, de la bancnote la carduri, iar transformarea digitală rapidă impune adaptarea monedei unice la noile realități economice și tehnologice.

„De la troc la monede și de la bancnote la carduri, sistemele de plăți pe care le-au utilizat europenii nu au încetat niciodată să evolueze. De-a lungul istoriei, aceste sisteme au devenit, datorită inovațiilor, din ce în ce mai sofisticate, mai eficiente și mai convenabile. Astăzi, tehnologia transformă societatea noastră într-un ritm deosebit de rapid. Este firesc, așadar, ca și moneda noastră să se adapteze. Europa are nevoie de o monedă euro digitală pentru era digitală”, transmite BCE.

BCE arată că numerarul în euro va continua să existe sub formă de bancnote și monede, rămânând o componentă esențială a sistemului monetar. Numerarul este acceptat în întreaga zonă euro, este ușor de utilizat, favorizează incluziunea și protejează viața privată, fiind emis de o instituție publică.

În același timp, instituția observă că tot mai mulți europeni preferă plățile electronice sau achizițiile online. Din acest motiv, este considerată necesară o formă digitală de numerar, care să completeze utilizarea bancnotelor și monedelor, nu să le înlocuiască.

Euro digital face parte din pachetul privind moneda unică, prezentat de Comisia Europeană în 2023, aflat în prezent în dezbaterea instituțiilor europene. Acest pachet cuprinde două componente.

Prima vizează garantarea accesului continuu la bancnote și monede euro pentru persoane fizice și companii, precum și asigurarea acceptării acestora pentru plăți în întreaga zonă euro. În paralel, BCE lucrează la următoarea generație de bancnote, cu un design nou, mai accesibil și mai durabil, dar cu standarde ridicate de securitate.

A doua componentă stabilește cadrul pentru moneda euro digitală, care ar urma să fie gratuită, ușor de utilizat și favorabilă incluziunii. Aceasta ar urma să fie acceptată pentru orice plată digitală în zona euro și să ofere un nivel ridicat de protecție a vieții private, comparabil cu cel al numerarului.

Potrivit BCE, euro digital ar urma să funcționeze atât online, cât și offline, permițând plăți pe website-uri, dar și tranzacții fără conexiune la internet. Instituția subliniază că protecția vieții private este un element central al proiectului, moneda digitală urmând să respecte standarde similare cu cele aplicate numerarului.

Banca centrală menționează că scopul este de a oferi o soluție digitală publică, care să răspundă nevoilor utilizatorilor într-un context în care plățile electronice sunt tot mai răspândite.

În prezent, plățile digitale sunt dominate de furnizori din afara Europei, iar lipsa unei soluții europene acceptate în întreaga zonă euro creează o dependență structurală.

Instituția avertizează că această dependență de companii cu capital străin poate afecta capacitatea UE de a acționa autonom într-o lume tot mai polarizată. Reducerea dependențelor externe este văzută ca o condiție pentru protejarea rezilienței și securității economice europene.

BCE subliniază că moneda euro digitală nu este gândită ca un concurent al soluțiilor private de plată, ci ca un instrument complementar. Aceasta ar urma să sprijine dezvoltarea soluțiilor europene de plată, să le extindă utilizarea și să contribuie la consolidarea ecosistemului financiar digital din Uniunea Europeană.