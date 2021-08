O cunoscută actriță a trecut prin momente dramatice. S-a confruntat cu grave probleme de sănătate, fiind supusă unei operații, în urma unui infarct.

Prin urmare, spune că în acest moment nu simte că ar mai avea energia și puterea de muncă pentru a-și putea susține cariera la nivelul de altădată.

O cunoscută actriță a trecut prin momente dramatice. Marilena Chelaru a suferit un infarct

Marinela Chelaru, cunoscuta actriță de la trupa ”Vouă”, a trecut în anul 2018 prin momente de cumpănă. Artista a suferit un infarct așa că a ajuns de urgență pe masa de operație.

În urma celor întâmplate, cum puterile au mai lăsat-o, artista a declarat că ar reveni din nou pe scena sau ar juca din nou într-un film doar dacă regizorul sau producătorul i-ar da un rol secundar pentru a nu depune un efort prea mare.

Marinela Chelaru a muncit încă de mică pentru visul său: scena, teatrul și publicul. Iată însă că, ajunsă la vârsta de 62 de ani, vedeta a mărturisit că puterea de muncă începe să o lase de la o zi la alta.

Chiar și așa, ea ar accepta să mai joace într-o piesă de teatru sau un film.

”Când mă uit la televizor și văd serialul cu băieții de la trupa în care am jucat și eu, îmi revin niște amintiri superbe. Nu știu dacă m-aș mai întoarce pe scenă, nu știu dacă mă mai ține inima. În primul rând sănătatea este primordială.

Îți trebuie energie pentru că te consumă foarte mult. Trebuie să fii fizic sănătos pentru scenă. Îmi e frică să mă bag într-o chestie de asta. Sau dacă mi-ar da un rol, un regizor sau un producător, să fie unul mai mititel, atunci aș accepta. Nu trebuie să depun foarte mult efort.

Îi este dor de televiziune, de teatru și de film

Îmi este dor de televiziune, de teatru și de film. Am avut niște perioade foarte superbe în tinerețe. Nu mă uit cu mânie înapoi, ci cu drag. Nu mai pot să mă urc pe cal să cuceresc Troia, am o vârstă”, a declarat Marinela Chelaru, potrivit impact.ro.

Date fiind problemele de sănătate pe care le-a avut, actrița a povestit și cu ce se confruntă din cauza vremii: ”Nu am voie să ies pe caldură și pe frig, când este ger afară. Am stat cuminte în casă în toată această perioadă. Nici bine așa nu prea m-am mai simțit, mi-am luat medicamentele mele și cam atât. Am vrut să ies până la piață, dar nu am mai fost.

Am mâncat fructe pentru că aveam în casă, mi-am făcut și înghețată. Acum soțul face cumpărăturile, dar nu prea avem nevoie pemtru că avem provizii în casă. Am dulceață de acum doi ani, zacuscă, am cărniță, am verdeață. Acum mi-am făcut și dulceață că au început fructele de toamnă”.

După ce a văzut moartea cu ochii, Marinela Chelaru a mărturisit că în viața aceasta îi este frică doar de Dumnezeu: ”Îmi este frică de puterea lui Dumnezeu, că uite ce vremuri am ajuns să trăim, ne-am făcut răi și nu ne mai ține Dumnezeu.

Nu am mai fost nici pe la spital în ultima perioadă, vorbesc cu doctorița mea la telefon și cam atât. Este un înger de femeie. Ținem legatură pentru orice eventualitate, dar nu am avut probleme, Doamne ajută.

Ultima dată mi-a schimbat medicamentele de tensiune și mă simt mult mai bine”.

