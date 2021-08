Jador a semnat cu o nouă televiziune! Surpriză majoră pentru fani. Unde îl vor putea vedea

Faimosul manelist Jador a anunțat că a semnat cu Antena 1, luându-și prin surprindere fanii. Acesta a precizat că în curând va putea fi următit în cadrul mai multor emisiuni de la Antena 1 după ce devenise cunoscut în producţiile celor de la Kanal D.

Acesta a precizat că va participa la competiția ”Splash! Vedete la apă”. În plus, el a spus că va avea și un reality show la Antena Stars și că acolo lumea va putea vedea ce face el de dimineața până seara.

Spynews.ro notează că l-au surprins pe manelist la antrenamentele pentru competiția de la Antena 1 și că acesta își dă interesul pentru ca totul să iasă bine. Sursa anterior citată spune că Jador face numeroase antrenamente pentru a fi unul dintre cei mai pregătiți concurenți. În plus, acesta se pregătește intens în fiecare zi pentru a arăta tuturor de ce în stare atunci când vine vorba de săriturile în piscină.

Premiera emisiunii ”Splash! Vedete la apă” va avea loc în perioada 21-22 august, de la ora 20:00, la Antena 1.

Cu toate că fanii săi așteaptă încă o piesă, Jador a precizat că nu are de gând să mai scoată o altă piesă vara aceasta.

„De o lună de zile umblu din studio în studio, la toate studiourile de manele, de muzică pop, de ce vreți voi, și nu am găsit o piesă mișto pe care aș vrea s-o scot în vara asta, așa că n-o să mai scot piesă până nu găsesc una tare, care să-mi placă”, le-a explicat Jador urmăritorilor săi de pe Instagram.

„Am găsit niște piese bune, una am cântat-o eu, după voia s-o cânte el … Nu mai înțeleg nimic din industria asta muzicală. Nu mai înțeleg nimic, așa că n-o să mai scot nicio piesă vara asta pentru că n-am găsit o piesă care să-mi placă”, a mai spus artistul care s-a făcut cunoscut la Kanal D.