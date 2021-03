Boala gravă care a traumatizat-o pe Andreea Antonescu! Vedetei i s-au interzis multe

Chiar dacă acum face față cu brio provocărilor de la ”Survivor România”, mama sa a povestit, în emisiunea Teo Show, că Andreea Antonescu a suferit de o boală gravă care nu i-a permis să facă sport. Din acest considerent, mama sa este foarte mândră de ea.

Mama acesteia a povestit că la vârsta de aproape doi ani, medicii au diagnosticat-o pe Andreea Antonescu cu sindromul nefrotic mixt. Cea care i-a dat viață povestește că a fost internată cu fiica sa de mai multe ori și că la vârsta de trei ani analizele au început să iasă bine.

”Ea a avut sindrom nefrotic, la vârsta de un an și opt luni a fost diagnosticată. Am fost internată cu ea foarte mult timp în spital. De la vârsta de trei ani analizele au început să iasă bune, dar a fost pe regim alimentar în continuare, astfel încât nu a putut să aibă o viață normală din acest punct de vedere, al mersului în colectivități, al regimului alimentar. Dar am trecut peste tot, acum este o fată sănătoasă și luptătoare”, a povestit mama Faimoasei Andreea Antonescu.

Mama Andreei Antonescu a mai precizat că în ultimele apariții ale fiicei sale în cadrul emisiunii ”Survivor România” a văzut-o pe aceasta puțin umflată la față și încercenată. În același timp, mama sa a declarat că a văzut-o mai mereu cu o sticlă de apă în mână, ceea ce este un lucru bun având în vedere că vedeta trebuie să consume foarte multe lichide.

În perioada în care emisiunea ”Splash! Vedete la apă” făcea furori în România, Andreea Antonescu a oferit un interviu pentru ziare.com în care preciza motivul pentru care nu știe să înoate până la acestă vârstă, având în vedere că urma și ea să participe în cadrul emisiunii.

La acea vreme ea a precizat că, în copilărie, a suferit de sindromul nefrotic mixt ceea ce a dus la mai multe interdicții. Ea a precizat că nu a avut voie să stea la soare, la plajă sau să intre în apă. În același timp, ea a precizat atuci că toată viața sa a fost scutită de sport chiar dacă i-ar fi placut să-l practice.

”Am avut probleme grave de sanatate cand am fost micuta, la doi-trei anisori (sindrom nefrotic mixt). Nu am avut voie sa stau la soare, sa stau la plaja, sa stau in apa, am fost scutita de sport toata viata, desi mi-ar fi placut.

Mama si fratele meu, cand au aflat c-am acceptat aceasta provocare, s-au suparat si si-au facut griji pentru mine. Mi-au interzis sa sar de la mai mult de 3 metri. Iti dai seama c-am recuperat toti anii in care stateam pe malul marii si plangeam pentru ca nu puteam intra mai mult de 5 minute.

Nu mi-e frica de apa, nu am rau de inaltime, deci, atat timp cat stiu ca ma salveaza cineva cand ajung in apa, ce rost are sa ma gandesc la alte detalii?”, spunea vedeta în urmă cu 6 ani.