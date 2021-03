Conflictele dintre echipa Faimoșilor și cea a Războinicilor continuă la Survivor România. În episodul de joi seară, concurenții s-au luptat în jocul pentru recompensă care a constat în două rulouri cu legume și carne pentru fiecare concurent din echipa câștigătoare.

În timpul jocului, unii concurenți din echipa Faimoșilor au apelat la tactici controvesate, de intimidare a războinicilor. Moderatorul emisiunii, Daniel Pavel, a comparat strategia Faimoșilor cu un „joc psihologic”. Mai precis, Jador, Culiță și alți Faimoși au încercat orice pentru a le distrage atenția concurenților din echipa adversă.

„Joc psihologic” făcut de Faimoși

După un joc strâns, ambele echipe au ajuns la ștafetă. Din partea Faimoșilor, au concurat Zanni și Ana, iar din partea Războinicilor, Maria și Marius. Jocul s-a încheiat cu o victorie pentru Faimoși.

La ultimul consiliu de eliminare, concurentul care a plecat a fost Majda din echipa Faimoșilor. Înainte de plecarea ei, Alin Sălăjean, războinicul poreclit ”Buturugă”, a părăsit competiția.

”Survivor România este plin de surprize. Vorbeam întotdeauna de bărbăție, vorbeam că trebuie să fiu coerent în vorbire, în fapte, să știți că până în acest moment așa am făcut. Dăcă vă aduceți bine aminte vă spuneam că voi pleca de aici fără niciun fel de resentimente, pentru că pe mine nu mă afectează nicio părerea a unor oameni pe care-i cunosc de ceva timp. Mă afectează doar părerea prietenilor și a familiei. Am avut multe divergențe, am fost cred cel mai votat”, și-a început Alin discursul.

În cadrul discursului său, acesta a avut și un mesaj pentru sportivul Cătălin Moroșanu și a spus că nu are niciun resentiment pentru el și chiar i-a urat baftă în continuare în competiție. ”Cătă, nici un resentiment. Să ne întâlnim cu bine, te iubesc în continuare și voi veni încontinuu la galele tale. Să ne întâlnim acasă cu drag. Baftă să ai”, i-a spus Alin Sălăjan în cadrul discursului de adio.

Moroșanu nu este singurul căruia Alin Sălăjean a avut ceva de spus. Acesta a avut un mesaj și pentru Musty, singurul din competiție cu care a avut divergențe.