Ziua Internationala a Femeii i-a adus impreuna pe Faimosii si Razboinicii de la “Survivor Romania”, la finalul meciului in care echipa rosie a pierdut protectia, fiind nevoita sa isi trimita un membru al echipei in fata publicului.

Dan Cruceru, gazda celebrului show, i-a invitat pe cei ramasi in competitie in „Casa Povestilor Frumoase” si le-a citit un mesaj emotionant scris propriei mame, aducand lacrimi pe obrajii concurentilor. Andrei Ciobanu si Gratiela Duban au fost foarte impresionati de acest moment, ambii concurenti pierzandu-si cea mai importanta fiinta din viata lor.

„Te iubesc!” este mesajul pe care faimoasa i l-ar fi transmis celei care i-a dat viata si i-a indrumat primii pasi in viata.

„Imi place sa fiu copil, sa cred in superputeri si as da orice sa-i mai pot spune <iarta-ma>! Vreau sa le trimit un mesaj tuturor celor de acasa, care inca mai au parintii alaturi, sa le spuna ca ii iubesc, sa nu ii uite si oricat de greu le-ar fi sa ii sune si sa ii vada!”, a spus gatuit de emotii si de lacrimi Andrei Ciobanu.

Lacrimile au curs neincetat pe obrajii concurentilor la auzirea cuvintelor pline de dragoste, empatie, emotie transmise de iubitele, mamele si bunicile lor.

Premiera la “Survivor Romania”! Un Faimos si un Razboinic la duel!

Echipa rosie a pierdut meciul de aseara si discutiile despre membrul echipei care sa fie trimis in fata telespcetatorilor au fost tensionate. Ghita Balmus s-a delimitat de echipa Faimosilor, sustinand-o pe Gratiela Duban, concurenta propusa spre eliminare de majoritatea faimosilor; decizia colegilor sai de a o trimite pe frumoasa actrita la duel a fost luata pe motive medicale, Gratiela fiind accidentata la mana. Faimoasa lupta cu razboinicul Andi Constantin pentru a castiga voturile publicului.

„Ma bucur ca am rolul principal, eu sunt un om asumat, cu coloana vertebrala, sunt un om corect. S-a intamplat, a fost <sansa mea>, sa ma ranesc la deget. Vreau sa cred ca ai mei colegi nu m-au votat neaparat ca n-am adus puncte. De cand m-am lovit la deget, tot timpul cand mi s-a permis sa joc am adus puncte la fiecare joc, cu exceptia unuia singur, cel cu popice. (..) Echipa mea are nevoie de oameni sanatosi, care sa poata castiga in continuare si, practic, eu am o vulnerabilitate … nu stiu daca degetul meu se va reface. (…) Nu pot sa fiu egoista, pentru ca toti colegii mei au luptat si pentru mine, in meciurile in care eu nu am avut acordul medicului pentru a juca. Decizia lor este una corecta”, a declarat, la Consiliu, Gratiela Duban.

In echipa albastra, conflictul intre Andi Constantin si membrii echipei sale continua, insa campionul la fitness a declarat ca doreste sa ramana in competitie.

„Sunt multumit de parcursul meu in competitie, consider ca acum incepe <Survivor Romania> pentru mine, si ca pana acum a fost doar incalzirea”, au fost cuvintele adresate de razboinic publicului.

Care dintre cele doua echipe va pierde duelul, si cum se vor rezolva conflictele din ambele tabere, aflati urmarind un nou episod “Survivor Romania”, in aceasta seara, incepand cu ora 20.00, la Kanal D.

Te-ar putea interesa și: