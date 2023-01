Ce fac concurenții de la Survivor România când nu sunt filmați? Maria Constantin a făcut noi dezvăluiri

Maria Constantin, îndrăgita artistă de muzică populară, a părăsit competiția Survivor România 2023 după o singură săptămână, fiind dezamăgită de faptul că a plecat atât de repede acasă. În ciuda acestui fapt, vedeta le-a făcut pe plac fanilor ei și le-a vorbit despre experiența trăită în Republica Dominicană.

Maria Constantin, care a făcut parte din echipa Faimoșilor, a dezvăluit ce fac concurenții când nu sunt filmați și cum arată viața lor în junglă. Vedeta a mărturisit că s-a obișnuit rapid cu lipsa hranei și cu dormitul sub cerul liber și a început să-i placă cocosul.

„De schimbat?! Te schimbi acolo, în spate, de față cu toți. Lumea se întoarce cu spatele. Nevoile ți le faci în junglă, te duci mai încolo. E adevărat că se întâmpla să mai dai nas în nas cu câte unul în drum spre «toaletă». Toată lumea și-a închipuit că eu am destulă susținere, că sunt cunoscută și că voi lua destule voturi ca să mă salvez. Noi toți eram siguri că iese Gheboasă, nu eu! M-am înțeles bine cu toți colegii!

Eu sunt crescută la țară, știu să aprind focul. Tocmai de asta, am vrut să-mi ajut echipa, am aprins focul dintr-o scânteie. E foarte greu. Nu cred că se mai vede urma, dar am făcut o bășică pe deget de cât am dat să aprind focul. Nu m-am accidentat, sunt ok. Asta era teama mea înainte de plecare”, a dezvăluit, joi, Maria Constantin într-un videoclip postat pe contul ei de Instagram.

Maria Constantin, despre colegii de la Survivor România

În cadrul acelei postări, Maria Constantin a vorbit și despre foștii ei colegi de la Survivor România. Cântăreața de muzică populară le-a spus fanilor ei că nu este supărată pe Ionuț Iftimoaie pentru că a nominalizat-o ca să plece din competiție, în ciuda faptului că își dorea foarte mult să rămână și să evolueze. Din păcate, oamenii au votat-o pentru că nu a adus niciun punct echipei sale.

Fosta Faimoasă de la Survivor România 2023 s-a înțeles foarte bine cu Ștefania Stănilă, Bianca Patrichi, Jorge și Sebastian Dobrincu, despre care a spus că este un băiat foarte matur pentru vârsta sa.

Vă amintim că Survivor România 2023 a început pe data de 9 ianuarie 2023 și este difuzat luni, marţi şi miercuri de la ora 20:30.

În acest an, echipa Războinicilor este formată:

Alin Chirilă – luptător MMA;

Alexandra Porkolab – manager Marketing şi Vânzări,

Robert Moscalu – barman;

Lucianna Vagneti – antrenor personal;

Dan Ursa – director zonal vânzări;

Maria Lungu – designer vestimentar;

Andrei Krişan – antrenor personal;

Daria Chiper – baschetbalistă;

Răzvan Danciu – student;

Andreea Moromete – creator de conţinut;

Andrei Neagu – actor;

Codruţa Began – profesor educaţie fizică şi sport.

Echipa Faimoșilor din acest sezon este formată din: