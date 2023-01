Critici dure pentru Maria Constantin, din partea internauţilor.

Maria Constantin, desfiinţată de fani: Păcat că apelați la…

Aceştia i-au sărit în cap după ce cântăreaţa a apelat la o schimbare de look şi şi-a ales o alte culoare a părului.

Alegerea nu a fost însă deloc pe placul fanilor din mediul online, care au ajuns inclusiv să o acuze că s-a desfigurat şi a ajuns să semene acum cu Bianca Drăguşanu.

După ce s-a vopsit, renunţând la culoarea blondă pentru o nuanţă castanie, fanii au început să o asalteze cu comentariile negative.

„Tu ești? Nu mai semeni cu cea de dinainte. Păcat că apelați la chirurgie, vă stricați naturalețea și frumusețea”

„Semeni perfect cu Drăgușanca”

„Mamă, dar ce desfigurată ești. Ce înseamnă chirurgia plastică”, sunt doar câteva dintre comentariile negative pe care le-a primit Maria Constantin.

Momente grele trăite la Survivor România! Părul i-a fost serios afectat de această experienţă

Artista a explicat şi de ce a apelat la schimbarea de look. Totul a intervenit ca urmare a participării la Survivor România, acolo unde părul ei a fost serios afectat.

„A fost nevoie. (…) La Survivor, chiar dacă am stat o săptămână, părul meu s-a distrus, am și tuns foarte mult din el.

Stau numai cu tratamente în el, s-a ars foarte rău și nu am ce să-i fac. Ar trebui să mă tund până la gât, acel bob, dar nu vreau”, a mărturisit cântăreaţa.

Acestea nu au fost singurele probleme pe care le-a avut de îndurat în cadrul reality show-ului. Iată ce a mai avut de spus Maria Constantin despre perioada petrecută la Survivor.

„Ce schimbat?! Te schimbi acolo, în spate, de față cu toți. Lumea se întoarce cu spatele. Nevoile ți le faci în junglă, te duci mai încolo. E adevărat că se întâmpla să mai dai nas în nas cu câte unul în drum spre «toaletă».

Toată lumea și-a închipuit că eu am destulă susținere, că sunt cunoscută și că voi lua destule voturi ca să mă salvez. Noi toți eram siguri că iese Gheboasă nu eu! M-am înțeles bine cu toți colegii!

Eu sunt crescută la țară, știu să aprind focul. Tocmai de asta, am vrut să-mi ajut echipa, am aprins focul dintr-o scânteie. E foarte greu.

Nu cred că se mai vede urma, dar am făcut o bășică pe deget de cât am dat să aprind focul. Nu m-am accidentat, sunt ok. Asta era teama mea înainte de plecare”, a povestit vedeta pe contul său de Instagram.