Andreea Esca, schimbare radicală de look! Prezentatoarea TV a apărut cu breton, iar internetul a luat foc

Andreea Esca a reușit să-și șocheze admiratorii, după ce a postat pe Instagram o fotografie cu ea… cu breton! Prezentatoarea știrilor Pro TV, care și-a obișnuit publicul cu același look timp de trei decenii, a renunțat pentru prima oară la coafura sa clasică. Admiratorii ei au fost surprinși, dar și puțin confuzi. Și-a făcut o schimbare permanentă sau este doar un artificiu de Halloween?

Cu descrierea „Bună dimineața! Cum e cu breton?”, fotografia ei a stârnit sute de comentarii din partea fanilor care au speculat că noul ei look ar putea să fie doar o perucă de Halloween.

Cum au reacționat admiratorii ei?

Printre reacții, internauții s-au arătat încântați, complimentând-o: „Excelent! Îți stă foarte bine, chiar întinerește!”, în timp ce alții au glumit spunând că au confundat-o cu Dana Budeanu, iar alții au asemănat-o cu Neti Sandu.

„Sincer, când mi-a apărut poza asta în feed, am crezut că e Dana Budeanu și mă pregăteam să-i spun că îi stă mai bine brunetă!”, a spus cineva. „Ești ca Neti Sandu”, a scris altcineva.

Opiniile lor au fost mixte, dar majoritatea urmăritorilor s-au arătat impresionați de noua imagine. Unii au apreciat „aerul retro” al coafurii ei și i-au sugerat chiar să experimenteze mai des cu tunsorile.

„Mi se pare că te întinerește bretonul, n-ar fi rău să încerci pe bune!”

Alții au fost puțin mai rezervați, dar au fost de acord că o schimbare temporară nu strică.

„Da, e bine. Dar cred că e doar o încercare de moment.”

Rămâne de văzut dacă Andreea Esca va păstra bretonul sau dacă ne vom întoarce la look-ul care a consacrat-o. Cert este că prezentatoarea TV a arătat că încă știe cum să surprindă publicul și să rămână relevantă, chiar și după 30 de ani de carieră.

