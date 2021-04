Schimbare radicală de look pentru Bianca Drăguşanu! Fanii de pe Instagram ai vedetei au fost luaţi prin surprindere de către o postare recentă a acesteia.

Bianca şi-a lăsat toţi fanii cu gura căscată! E de nerecunoscut!

Bianca a pozat la fel de senzuală ca de obicei, însă i-a delectat pe internauţi cu o schimbare radicală în ceea ce priveşte culoarea părului, care era acum negru ca abanosul.

Fotografia era însoţită de mesajul “Why fit in… when you were born to stand out. The minute you learn to love yourself, you won’t want to be anyone else!” (De ce să te încadrezi… când te-ai născut pentru a ieși în evidență. În momentul în care înveți să te iubești, nu vei mai dori să fii altcineva – n.red.)

View this post on Instagram A post shared by 𝓑𝓲𝓪𝓷𝓬𝓪 𝓓𝓻𝓪̃𝓰𝓾𝓼𝓪𝓷𝓾 🌟 (@biancadragusanu18)

Având în vedere fotografiile postate ulterior, putem bănui că schimbarea de look nu a fost una permanentă, însă fanii au apreciat imediat cum îi stă Biancăi cu o culoare a părului negru intens, aşa că postarea ei a adunat rapid peste 8.000 de aprecieri pe Instagram.

Alex Bodi: Păi nu are dreptate Bianca acum?

Fostul soţ al Biancăi Drăguşanu, Alex Bodi, s-a despărţit de ultima sa cucerire, rusoaica Daria Radionova, iar totul s-a terminat cu un scandal monstru.

Surprinzător, bărbatul a ajuns să-i dea dreptate recent Biancăi, relaţia lor fiind, de asemenea, una extrem de tensionată.

“Păi eu cu Bianca am avut războaie duse și chestii de împărțit. Cu ea ce? Elastice de păr? Cât eu sunt ok și am fost iubiți era totul perfect, cum am decis să închei și am dat like-uri altor femei pe Instagram, hopa, s-a transformat domnișoara și a început atacul ca să contureze ea anumite chestii din trecut, văd.

Eu chiar dacă sunt impulsiv și mai rău de gură, am lăsat-o în pace și am înțeles că am greșit, dar când văd că ea continuă și continuă, pentru ce? Să-și facă reclamă în România? Să facă tutorial de victimă?

Dacă nu-i plac scandalul și circul, de ce a început cu declarații când eu nu am spus absolut nimic? Păi nu are dreptate Bianca acum, că-și face reclamă iar de pe urma acestor situații? Îmi pare rău, dar trebuie să-mi spun și eu punctul de vedere. E penibil că am ajuns aici, că iar sunt prins în așa ceva, dar nu a fost decizia mea”, au fost declaraţiile date de Alex Bodi la Xtra Night Show.