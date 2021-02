Fosta asistentă TV a declarat pentru Antena 3 că amenda pe care a primit-o la petrecerea VIP-urilor din Herăstrău este una abuzivă în ceea ce p o privește pe ea. Amintim că la această petrecere au participat mai multe nume cunoscute precum Antonia, Alex Velea saua Puya. Cel care se ocupa cu întreținerea atmosferei a fost Adrian Minune.

Bianca Drăgușanu a anunțat că a dat în judecată Poliția Capitalei după acestă amendă, explicând că este una abuzivă.

”Am fost amendată cu maxim posibil, în contextul în care eu nu am fost nici măcar legitmată şi nici măcar nu am fost acolo. Pe mine nu m-a oprit nimeni, nu am văzut Poliţia.

Eu eram acasă la ora 23.00, iar datorită faptului că am făcut nişte postări pe Instagram, mi-au dat amendă pentru ce am postat pe Instagram. Eu am părăsit localul în momentul în care s-a făcut ora 22:30, ceva de genul acesta. Poliţia ştiu că a venit la 23:00, eu nu mai era acolo. Nu m-a legitmat nimeni, repet. Nu am văzut Poliţie, nu ştiu exact ce s-a întâmplat. Dacă aş fi fost acolo, probabil aş fi fost legitimată şi amendată pe loc, aşa cum s-a întâmplat cu restul persoanelor pe care le-au găsit acolo.

Eu am primit la o săptămână amenda prin Poştă, ceea ce mi se pare abuz. Videoclipurile au fost postate în momentul în care eu am ajuns acasă. Unul dintre el a fost postat la 23:32, iar celălalt la ora 01:00. ”, a spus Bianca Drăgușanu la Antena 3.