Bianca Drăgușanu a fost testată de polițiști, să vadă dacă a consumat droguri. S-a întâmplat după ce vedeta a fost trasă pe dreapta de oamenii legii. Aceștia au observat cum vedeta a încercat, în Pipera, să vireze la stânga pe stânga linie continuă.

Pentru că a încălcat legea, Bianca Drăgușanu a fost amendată de către polițiștii de la circulație. Este vorba de cei de la Serviciului Rutier Ilfov. Amenda primită s-a ridicat la 1.305 lei. În plus, vedeta s-a ales și cu 6 puncte penalizare.

Polițiștii au vrut să fie siguri că Bianca Drăgușanu nu a luat droguri și s-a urcat la volan. Ei au testat-o pentru consum. Rezultatul a fost, însă, negativ. Aceasta a postat dovada pe Instagram.

„Bineînțeles că nu am fost oprită de poliție pentru că sunt un cetățean corect și bun. Am fost oprită de poliție pentru că am încălcat niște reguli. Am fost amendată, dar nu asta mă doare cel mai tare. Am primit și niște puncte și mi s-a făcut și testul antidrog”, a povestit, pe Instastory, Bianca Drăgușanu.