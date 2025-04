După ce un tânăr de 20 de ani a fost găsit fără viață în Sectorul 2 al Capitalei, în urma unei posibile supradoze, subiectul traficului și consumului de droguri a reaprins dezbaterile publice.

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a transmis un mesaj public în care și-a exprimat compasiunea față de pierderea suferită de familie și a reiterat faptul că lupta împotriva drogurilor este una dintre prioritățile instituției pe care o conduce.

”Deși nu am vorbit public până acum despre această tragedie, sunt profund afectat de drama tânărului de 20 de ani care și-a pierdut viața în urma unei supradoze . Este un eveniment care ne răscolește și ne amintește cât de gravă și prezentă este amenințarea consumului de droguri, mai ales în rândul tinerilor”, arată acesta.

Ministrul a precizat că, în ultimii doi ani, au fost întreprinse acțiuni concrete pentru combaterea acestui flagel: structurile antidrog au fost extinse cu peste 300 de posturi, au fost înființate laboratoare specializate, iar echipele operative au fost echipate cu noi instrumente de detectare. De asemenea, peste 2.300 de kilograme de droguri și milioane de comprimate au fost scoase din circuitul ilegal, iar 279 de grupări infracționale au fost destructurate.

În paralel, Predoiu a subliniat și importanța acțiunilor de prevenție în școli. Sub umbrela Planului Național pentru Siguranță Școlară, au fost derulate zeci de mii de acțiuni în proximitatea unităților de învățământ, cu implicarea Poliției și Jandarmeriei, în colaborare cu Ministerul Educației și Ministerul Sănătății.

”Încă de la preluarea mandatului, am spus că sunt conștient de riscul reprezentat de consumul si traficul de droguri, în special în rândul tinerilor. Problematica drogurilor reprezinta o prioritate, nu numai in Romania, ci in intreaga lume. Asa cum stim, drogurile sunt peste tot, atât în viața reală cât și în mediul online, pot afecta pe oricine, oricand”