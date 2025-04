În ceea ce privește speculațiile legate de o posibilă candidatură a lui Ilie Bolojan pentru funcția de premier, Predoiu a evitat să comenteze.

În concluzie, Predoiu a reafirmat că scenariul în care Ciolacu rămâne premier după alegeri este unul posibil, dar nu a dorit să speculeze despre alte variante de guvernare.

Într-o declarație recentă, Cătălin Predoiu a spus că Marcel Ciolacu va continua în funcția de premier, având în vedere că există o coaliție stabilă și o majoritate care susține acest lucru. Predoiu a subliniat că atât în PSD, cât și în PNL sunt mulți membri capabili să ocupe funcții de ministru, menționând că ambele partide dispun de cadre experimentate în guvernare și conducere, care au demonstrat rezultate.

Emil Boc la Curtea Constituțională?

Președintele interimar al PNL, Cătălin Predoiu, a declarat miercuri, în cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri la Parlament, că Emil Boc, primarul Clujului, ar putea fi o opțiune viabilă pentru unul dintre posturile vacante de judecător la Curtea Constituțională a României (CCR). Întrebat despre posibilitatea ca Emil Boc să fie propus pentru această funcție, Predoiu a subliniat expertiza acestuia în domeniul dreptului și experiența sa vastă în guvernare, menționând că Boc a lucrat îndeaproape cu legislația, atât în calitate de primar, cât și în diverse funcții guvernamentale.

„Are expertiză ca să fie numit magistrat. Dânsul a profesat dreptul, are experiență în materie de drept, are experiență de conducere la nivel de guvern, a lucrat foarte mult cu legislația. La nivel de primar, de asemenea, și din câte știu, are și preocupări în zona dreptului, dar e un subiect care nu e în competența noastră”, a explicat Predoiu.