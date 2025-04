Premierul Marcel Ciolacu a subliniat, miercuri, importanța aderării României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), afirmând că acest proces va aduce beneficii semnificative pentru economie și administrația publică. Potrivit acestuia, aderarea va facilita atragerea unor investiții mai mari, va îmbunătăți ratingul de țară, va crea un cadru de concurență echitabil pentru companii și va conduce la o utilizare mai eficientă a resurselor financiare.

„Imediat cum am preluat primul mandatul de premier, am anunţat că aderarea la OCDE este cel mai important obiectiv strategic pentru dezvoltarea şi modernizarea României. De aceea, cred că trebuie să folosim orice prilej, cum este şi cel de azi, ca să le explicăm românilor de ce aceasta merită să fie un efort naţional. Pentru că apartenenţa la OCDE înseamnă investiţii mai mari, un rating de ţară mai bun, un cadru de concurenţă echitabil pentru companii şi un sistem fiscal în care resursele vor fi utilizate mai eficient. Pe scurt, o administraţie publică mai performantă. Înseamnă a îmbunătăţi viaţa fiecărui român, prin servicii sociale moderne, la noi standarde ale calităţii”, a declarat Ciolacu în cadrul conferinței „România şi OCDE – Principalul proiect de ţară după NATO, UE şi Schengen”, organizată la Palatul Cotroceni.

Premierul a oferit și un exemplu concret al modului în care România a început implementarea recomandărilor OCDE. Un astfel de exemplu provine din domeniul educației, unde Ministerul Educației și Cercetării a adoptat o soluție modernă pentru evaluarea cadrelor didactice. Astfel, profesorii vor fi evaluați anual printr-o platformă online care va analiza performanța elevilor și va include feedback de la colegi și directori. Aceste evaluări vor influența direct salariul dascălilor, corelându-l cu performanța educațională.

Premierul a menționat că în ultimul an și jumătate au fost obținute 12 avize din partea comitetelor OCDE, aproape jumătate din numărul necesar pentru aderare. Ciolacu a subliniat că ritmul trebuie menținut pentru ca România să obțină toate avizele necesare în acest an, comparând procesul cu o cursă de maraton.

„Este un exemplu din zecile de progrese concrete acumulate în ultimul an şi jumătate, parcurs în care am reuşit să obţinem 12 avize formale din partea Comitetelor OCDE care ne evaluează, aproape jumătate din totalul necesar. Suntem obligaţi să menţinem acelaşi ritm susţinut şi în acest an ca să obţinem toate avizele rămase. Suntem ca într-o cursă de maraton, unde anduranţa este decisivă”, a declarat premierul.