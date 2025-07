Întrebat cât timp vor rămâne neindexate pensiile și salariile angajaților din sectorul public, Tanczos Barna a spus că măsura de înghețare a salariilor și pensiilor va fi prelungită cu încă un an. El a subliniat că nu dorește să creeze așteptări nerealiste privind o posibilă majorare în 2026, întrucât, în prezent, situația economică impune măsuri dure.

El menționat că acest pachet fiscal sever a fost necesar pentru a restabili echilibrul bugetar și încrederea României pe plan internațional, fiind, în mare parte, influențat de cerințele partenerilor externi.

„Conform propunerii de săptămâna aceasta, da, se mai prelungeşte cu un an de zile îngheţarea salariilor şi pensiilor. Nu vreau să creez speranţe deşarte spunând că o să vedem în 2026 cum o să fie şi o să majorăm sau nu o să majorăm. Momentan aceasta este situaţia. Am avut nevoie, din păcate, de acest pachet mult mai sever decât ne-am aşteptat şi decât ne-am dorit. Este o chestiune semi-impusă, practic, de partenerii noştri internaţionali pentru a recâştiga echilibru şi credibilitatea României”, a declarat acesta la Prima TV.

Referitor la afirmațiile unor lideri sindicali care au avertizat că, în contextul măsurilor de austeritate, angajații ar putea „bloca țara” dacă li se reduc sporurile sau dacă nu vor mai fi efectuate plățile pentru pensii și salarii, vicepremierul a declarat că un astfel de scenariu nu reprezintă un pericol real.

„Exclus! Eu am participat la foarte multe discuţii, am făcut botezul, să zic aşa, undeva prin 2005 cu CFR-iştii care au oprit trenurile. Am fost desemnat în calitate de secretar de stat să duc negocierile cu CFR-uri, cu sindicatele din CFR, care erau cele mai puternice sindicate din ţară. Era o organizaţie semi-militarizată şi înainte de 1989.

După două zile au repornit trenurile, au venit la muncă, am găsit compromisuri. Cu siguranţă nu se va bloca nici ţara. Vom avea şi bani de pensii şi de salarii şi vom găsi calea de compromis şi cu sindicate”, a spus el.