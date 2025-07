Pensionarii trebuie să plătească! Tanczos Barna a zis clar: Cei care au pensii mai mari de 3.000 lei

Tánczos Barna atrage atenția, referindu-se la sistemul de asigurări de sănătate, că acesta devine complet nesustenabil în condițiile în care „avem 10 milioane de persoane exceptate și doar 6 milioane de contribuabili”. În opinia sa, un asemenea dezechilibru financiar condamnă sistemul la funcționarea continuă pe deficit.

Fostul ministru Tánczos Barna a declarat, sâmbătă, la Prima TV, că este necesară găsirea unui echilibru între echitate și suportabilitate în ceea ce privește sistemul public de pensii și contribuțiile la sănătate. El a subliniat că pensiile bazate pe contributivitate nu ar trebui judecate ca fiind „mari” sau „mici”, ci ca o reflectare fidelă a contribuțiilor făcute de-a lungul a 30–40 de ani de muncă, în funcție de salariu și de tipul locului de muncă. În opinia sa, acest tip de pensie este calculat corect și exprimă diferențele salariale și sociale într-un mod just.

În același timp, Tánczos a recunoscut că există pensii mari obținute pe alte criterii decât contributivitatea, iar în aceste cazuri consideră justificată o discuție separată.

Referitor la contribuțiile pentru sănătate, fostul ministru a afirmat că, în prezent, pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei nu ar trebui să fie împovărați suplimentar, însă cei cu pensii mai mari ar putea contribui cu o sumă minimă, proporțională cu venitul – de exemplu, 50 de lei pentru o pensie de 3.500 de lei. El a adăugat că sistemul de sănătate ar trebui să funcționeze pe baza unui principiu clar de contribuție și acces la servicii: oricine are un venit trebuie să participe, în mod echitabil, la susținerea acestuia.

„Eu cred că putem ajunge la un pachet per ansamblu de echitate de suportabilitate în funcţie de posibilitatea fiecăruia şi acesta este obiectivul nostru. De asta am rămas noi mereu la guvernare, ca să contribuim la aceste decizii echitabile, juste, corecte. (…) Pensiile contributive sau bazate pe contributivitate nu sunt mari sau mici. Sunt exact în oglinda, reflectă, contribuţia timp de 30-40 de ani în fiecăruia în funcţie de ce loc de muncă a avut, ce salariu a avut. Deci, pensiile pe baza contributivităţii sunt cele care sunt şi cred că sunt astăzi calculate în mod corect, deci, reflectă foarte bine diferenţa de salarizare şi de poziţie socială a celui care a muncit toată viaţa şi a contribuit ca să aibă un trai decent şi după pensionare. Da, pot să spun că sunt foarte mari pensiile care sunt pe alte principii. Acolo sunt de acord.(…)

Eu cred că, inclusiv pensionarii, cel puţin în momentul de faţă, cei care au pensii mai mari de 3.000 lei, trebuie să contribuie cu o sumă minimă pentru a deveni asiguraţi. Cel care are, de exemplu, o pensie de 3.500 lei va contribui cu 50 lei. În momentul de faţă, au considerat colegii noştri şi am fost de acord până la urmă că pensiile sub 3.000 lei sunt prea mici ca să mai punem o povară la acel nivel. Sistemul de asigurări de sănătate trebuie să se îndrepte către acest principiu fundamental de contribuţie şi beneficiu de servicii. Adică, dacă ai orice venit, contribui cu o anumită sumă şi trebuie să beneficiezi de servicii medicale”, a afirmat Tanczos Barna, la Prima Tv, sâmbătă.