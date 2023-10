Pe lângă durerea de a se afla în spatele gratiilor, Dănuț Lupu mai are un necaz. Încarcerat la începutul lunii octombrie după ce a fost condamnat definitiv pentru conducere fără permis, fostul mare fotbalist duce dorul soției.

După cum se știe, Lupu a fost surprins în trafic la volan în dese rânduri. În momentul în care s-a dat sentința judecătorească definitivă, fostul jucător era plecat din țară. El a anunțat autoritățile data când va reveni și a fost arestat pe Aeroportul Henri Coandă.

Dănuț Lupu se află în detenție la Penitenciarul Rahova. El a fost arestat, după ce în anul 2001 a fost surprins conducând repetat fără a deține permis de conducere. Fostul fotbalist a fost condamnat la o pedeapsă de 7 luni și 10 zile de închisoare. Până în prezent, soția lui nu l-a vizitat niciodată în închisoare.

În schimb, fiul său, Răzvan, îl vizitează cu regularitate și îi aduce pachete cu mâncare în zilele de vizită. Conform informațiilor obținute prin Administrația Națională a Penitenciarelor, Dănuț Lupu menține contactul constant cu soția sa, prin intermediul telefonului, și îi comunică că se simte rău în închisoare.

Dănuț Lupu nu a obținut niciodată un permis de conducere, deoarece a eșuat în mod repetat la proba teoretică. Ultima dată când a fost prins conducând, acesta a susținut că are probleme de sănătate și a fost nevoit să consulte un medic.

Gheorghe Hagi și Dănuț Lupu au fost coechipieri pe parcursul unui lung interval de timp. Relația lor a fost marcată și de multe neînțelegeri. Gică Hagi a transmis un mesaj prin care și-a exprimat regretele față de situația în care se află Lupu.

„E un fost coleg de-al meu, cu care am stat împreună. Îmi pare nespus de rău că i s-a întâmplat lucrul ăsta. Trece printr-o perioadă pe care nimeni nu o dorește. Nimeni! E ultimul lucru la care se gândește fiecare: „Aoleu, să nu ajung acolo”. Îmi pare foarte rău.

Sper să treacă peste lucrul ăsta foarte rapid. Să vină, să fie liber, să iasă și să fie cu noi. Nu, niciodată (n.r.: nu a avut ceva cu Lupu). Ce să am? Am fost colegi, am jucat, am fost câteodată rivali. Pur și simplu, din punctul meu de vedere, nu am avut nimic, niciodată. Respect total, o zic fără nicio problemă. Am spus că nu mă supăr pe niciun coleg de-al meu”, a declarat Gigă Hagi