Alexandru Chiriță a povestit că a încercat să convingă un coleg să nu muncească în timpul concediului, timp de zece minute. Acesta a blocat ulterior accesul la email pentru a-l opri să lucreze, amintind cât de greu este să determini oamenii să respecte timpul de recuperare.

CEO-ul Electrica a subliniat că această situație nu este unică pentru compania lor.

” „𝗡𝗨 𝘃𝗿𝗲𝗮𝘂 𝘀𝗮̆ 𝘁𝗲 𝘀𝘂𝗻 𝗶̂𝗻 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗱𝗶𝘂”. „𝗗𝗮𝗿 𝗱𝗮𝗰𝗮̆ 𝗲 𝘂𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁?” „𝗡𝗨.”

10 minute m-am certat cu un coleg ca să-l conving să nu muncească. I-am scris să ne vedem luni la o ședință. Mi-a răspuns că intră în concediu, 𝗗𝗔𝗥: Are laptopul cu el

Intră în call-uri

Semnează ce e nevoie

Să-l sun dacă e ceva urgent I-am spus: „𝗜̂𝘁̦𝗶 𝗯𝗹𝗼𝗰𝗵𝗲𝘇 𝗲𝗺𝗮𝗶𝗹𝘂𝗹”. S-a panicat. 𝟭𝟬 𝗺𝗶𝗻𝘂𝘁𝗲 𝗮𝗺 𝗻𝗲𝗴𝗼𝗰𝗶𝗮𝘁… 𝗰𝗮 𝘀𝗮̆ 𝗻𝘂 𝗺𝘂𝗻𝗰𝗲𝗮𝘀𝗰𝗮̆. Gândește-te, ne certăm cu oamenii să NU muncească în timpul lor de recuperare. Nu e doar la noi”, a scris el pe Linkedin.

Alexandru Chiriță a afirmat că jumătate dintre angajații români sunt contactați în concediu, iar 60% dintre ei verifică emailurile, în timp ce 11% lucrează în toate perioadele de odihnă.

CEO-ul Electrica a mărturisit că și el obișnuiește să facă asta, considerând că organizația se prăbușește dacă lipsește cinci zile. Totuși, după ce a testat acest lucru și a lipsit cinci zile, a constatat că nu au existat probleme: deciziile s-au luat în continuare, locțiitorul și-a îndeplinit atribuțiile, iar activitatea a continuat normal.

„𝟱𝟬% 𝗱𝗶𝗻 𝗮𝗻𝗴𝗮𝗷𝗮𝘁̦𝗶𝗶 𝗿𝗼𝗺𝗮̂𝗻𝗶 𝘀𝘂𝗻𝘁 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗰𝘁𝗮𝘁̦𝗶 𝗶̂𝗻 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗱𝗶𝘂. 60% verifică emailurile. 11% au lucrat în TOATE concediile. 𝗢 𝗳𝗮𝗰 𝘀̦𝗶 𝗲𝘂 𝗮𝗱𝗲𝘀𝗲𝗮. Credem că se prăbușește totul dacă lipsesc 5 zile.

Am testat. Am „dispărut” 5 zile. 𝗭𝗲𝗿𝗼 𝗽𝗿𝗼𝗯𝗹𝗲𝗺𝗲 : Deciziile se iau oricum

Locțiitorul își face treaba

Pământul se învârte în continuare

Totul merge mai departe”, a precizat acesta.

Alexandru Chiriță a subliniat că 76% dintre români au trecut prin burnout în ultimii cinci ani și că anul acesta, organizația sa aproape a pierdut angajați din acest motiv. De asemenea, a menționat că românii lucrează cu 2,8 ore pe săptămână mai mult decât media UE și că este mai bine să se lucreze mai eficient și mai puțin, decât mai mult și mai stresant.

„Știi că 𝟳𝟲% 𝗱𝗶𝗻 𝗿𝗼𝗺𝗮̂𝗻𝗶 𝗮𝘂 𝘁𝗿𝗲𝗰𝘂𝘁 𝗽𝗿𝗶𝗻 𝗯𝘂𝗿𝗻𝗼𝘂𝘁 în ultimii 5 ani? Anul ăsta era să pierdem oameni pe acest motiv. Nu am pierdut. Coincidență? Nu cred. Cultura organizațională contează. 𝗡𝘂 𝗲𝘀̦𝘁𝗶 𝗶𝗻𝗱𝗶𝘀𝗽𝗲𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹. 𝗦̦𝗶 𝗮𝘀𝘁𝗮 𝗲 𝗢𝗞. Știți ce nu e OK? Să fii atât de conectat la muncă, încât 𝗰𝗼𝗿𝗽𝘂𝗹 𝘁𝗮̆𝘂 𝘀𝗮̆ 𝗳𝗶𝗲 𝗶̂𝗻 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗱𝗶𝘂… 𝗱𝗮𝗿 𝗺𝗶𝗻𝘁𝗲𝗮 𝘁𝗮 𝗹𝗮 𝗯𝗶𝗿𝗼𝘂. România lucrează cu 2.8 ore/săptămână mai mult decât media UE. Pentru ce? 𝗠𝗮𝗶 𝗯𝗶𝗻𝗲 𝗹𝘂𝗰𝗿𝗮̆𝗺 𝗺𝗮𝗶 𝗲𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁 𝘀̦𝗶 𝗺𝗮𝗶 𝗽𝘂𝘁̦𝗶𝗻”, a scris el.

Potrivit CEO-ului Electrica, concediul ar trebui să însemne cu adevărat concediu, iar familia, prietenii și sănătatea contează mai mult decât emailurile la care poate răspunde altcineva.

De asemenea, a încurajat să se transmită mesajul colegilor care merită să-l audă, amintind că aproximativ 50% dintre angajați sunt contactați în concediu.