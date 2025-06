Tot mai mulți specialiști avertizează că testarea antidrog, în forma actuală, riscă să devină abuzivă în cazul unor șoferi aflați sub tratament medical legal. Gabriel Gorun, medic primar de medicină legală, a explicat că unele medicamente frecvent utilizate, inclusiv cele care nu necesită rețetă, pot genera rezultate pozitive la testele rapide antidrog.

Problema nu este prezența substanței în sine, ci interpretarea rezultatelor. Gorun a atras atenția că prospectele avertizează în privința afectării capacității de a conduce, însă nu specifică durata exactă în care substanța rămâne detectabilă în organism.

Această lipsă de claritate creează confuzie, inclusiv în rândul personalului medical. Medicul subliniază că există o diferență majoră între durata efectului unui medicament și perioada în care substanța poate fi detectată prin analize toxicologice.

Aici apare marea diferență și de înțelegeri și nu numai pentru întreaga lume non medicală, chiar și în lumea medicală – diferența între durata de efect a substanței și durata de detecție a acesteia în organism.

Conform explicațiilor lui Gorun, substanțele psihoactive administrate în scop terapeutic își pierd efectul pe măsură ce sunt metabolizate de organism. Totuși, ele pot rămâne detectabile mult timp după ce nu mai au nicio influență asupra comportamentului sau reflexelor șoferului.

Un exemplu clar este codeina, un ingredient frecvent întâlnit în medicamentele pentru tuse. Ea are un efect de doar 4-6 ore. Cu toate acestea, aparatura modernă de laborator o poate identifica și la 48 de ore de la administrare.

„Dacă eu las medicamentul să se epureze complet, fără să mă readministrez voi avea însă prezența substanței în organism pentru o perioadă foarte lungă, comparativ cu durata efectului acesteia.

Banala codeină, de exemplu, are un efect de 4-6 ore, însă detecția în laboratoarele noastre, care se face cu aparatură extrem de performantă și care are niște niveluri de investigare toxicologică foarte, foarte scăzute, cam de 100 de ori sub concentrația la care codeina este activă, face că de fapt codeina să poată fi detectată până la 48 de ore.

Și iată că vorbesc aici doar de medicamentul care relativ are o epurare rapidă”, a explicat Gabriel Gorun.