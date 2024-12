Gigi Becali, cunoscut atât ca patron al echipei FCSB, cât și ca, mai nou, deputat al AUR, a atras din nou atenția prin declarațiile făcute la Parlament. Subiectele abordate de acesta, printre care situația candidatului independent Călin Georgescu și fostul legionar Horațiu Potra, au stârnit reacții puternice în mediul public și politic.

Becali a contestat ferm acuzațiile îndreptate împotriva lui Horațiu Potra, cerând autorităților să aducă dovezi concrete în sprijinul acestora. El a continuat să ironizeze acuzațiile, susținând că ele nu au fundament real.

Vrăjeală! Minciuni! Numai minciuni au fost! Eu îmi spun părerea mea. Hai să vă spun de ce mint. Spun «Potra – terorist, arme albe, cuțite, topoare». Am și eu cuțit în mașină. Sunt legionar? Sunt terorist?

Joi, George Becali și-a depus certificatul doveditor al alegerii ca deputat și a anunțat comisiile în care dorește să activeze.

„Eu am luat Comisia juridică, la care am mai fost, Comisia de constituționalitate și Comisia de abuzuri. Am considerat că chestiunile astea de constituționalitate vin din bunul simț al omului, din legile firii.

Dacă o lege nu este dreaptă, nu este bună, (…) e firesc când ai bunul simț și inteligență și înțelepciune să îți dai seama că ea nu este bună”, a spus Becali.