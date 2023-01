Un nou sezon din Survivor România va începe pe 9 ianuarie 2023

„Survivor România 2023” va fi difuzată de trei ori pe săptămână, respecitiv luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30.

În acest an, echipa Războinicilor este formată:

Alin Chirilă – luptător MMA;

Alexandra Porkolab – manager Marketing şi Vânzări,

Robert Moscalu – barman;

Lucianna Vagneti – antrenor personal;

Dan Ursa – director zonal vânzări;

Maria Lungu – designer vestimentar;

Andrei Krişan – antrenor personal;

Daria Chiper – baschetbalistă;

Răzvan Danciu – student;

Andreea Moromete – creator de conţinut;

Andrei Neagu – actor;

Codruţa Began – profesor educaţie fizică şi sport.

Echipa Faimoșilor din acest sezon este formată din:

Carmen Grebenișan – influencer;

Jorge – cântăreț și prezentator TV;

Ada Dumitru – actriță;

Ionuţ Iftimoaie – fost luptător K1;

Maria Constantin – solistă de muzică populară;

Remus Boroiu – antrenor de fitness;

Bianca Patrichi – dansatoare şi coregrafă, fostă concurentă la „Românii au talent”;

DOC/Vlad Munteanu – cântăreț;

Vica Blochina;

Sebastian Dobrincu – fost jurat la „Imperiul Leilor”;

Ştefania Stănilă – fostă gimnastă;

Gheboasă – cântăreț.

Primele declarații ale membrilor din echipa „Faimoșii”

În cadrul unei ediții speciale de pe VOYO, membrii echipei „Faimoșii” au făcut câteva declarații.

„Așteptările sunt mari. E o luptă cu mine, vreau să îmi demonstrez mie că pot să fac față oricărei situații. Am acceptat provocarea asta pe care o aveam demult în gând. Vreau să mă bucur de ea până la maximum. Sunt o luptătoare, cred că am fost băiat în altă viață”, a spus recent Carmen Grebenișan.

„Eu nu credeam că viața poate reîncepe la 40 de ani. De pe canapea toți suntem foarte buni. Am vrut să văd cum e de acolo”, a declarat la rândul său Jorge.

„Simt deja emoția competiției. Îmi place echipa în care mă aflu, mă simt norocos și puternic”, a zis Ionuț Iftimoaie.

„Mă pregătesc psihic să îmi iau la revedere de la familie, un lucru foarte greu. Abia acum am realizat ce înseamnă aceasta competiție. Ce urmează…vom vedea. Presimt că urmează o vacanță frumoasă. E supertare experiența!”, a explicat și cântăreața Maria Constantin. „Sunt o persoană care nu spune nu provocărilor. Cresc în medii de stres și competiție. Merg la Survivor cu gândul să vin acasă cu premiul cel mare”, a recunoscut Remus Boroiu.

„Am făcut toate lucrurile bune din viața mea în mod inconstient. Dupa ce am semnat, am văzut câteva episoade si am zis că nu mai vreau să merg. Mă duc să slăbesc 10 – 12 kile”, a mărturisit Vica Blochina.

„Am momente dese că eu chiar fac asta, plec la Survivor. Nu cred că sunt foarte conștientă că fac asta, dar vreau să fac asta”, a afirmat Bianca Patrichi.

„Am fost baschetbalist profesionist, am făcut sport toată viața. Fizic nu voi avea probleme, dar psihic nu știu. Sunt dispus să fiu ce o să fiu”, a spus DOC.

„Ce poate fi mai frumos decât să te autodepășești? Nu sunt multe lucruri care mă mai mișcă. Pe plan personal am reușit să fiu stabil financiar, să am relații importante cu oameni dragi. O provocare e binevenită, iar eu sunt extremist. Mă duc să mă joc, să îi învăț pe alții să spună mereu DA unei provocări. Dacă voi fi norocosul câștigător, o să dublez banii și îi voi dona unei cauze umanitare”, a zis Sebastian Dobrincu.

„Cred că o să mă descurc foarte bine și vreau să facem o figură frumoasă. Îmi doresc să câștig această competiție, am încredere în mine că o să ajung în finală”, a comentat Ștefania Stănilă.

„Mă duc pentru experiență și pentru că am văzut emisiunea asta de când am fost mic. Cred că am mari șanse să mă descurc acolo. La Survivor nu voi avea nevoie de fashion si scheme, aici suntem supraviețuitori până la moarte. Eu am venit din noroi, să vezi ce o să fac la Survivor”, a declarat Gheboasă.