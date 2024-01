Într-o nouă ediție a show-ului „Survivor All Stars”, tensiunile au izbucnit din nou. De această dată, între membrii echipei Războinicilor. Iancu Sterp și Maria Lungu au fost implicați într-o confruntare acerbă, aruncându-și replici aspre în fața celorlalți concurenți.

Războinicul a exprimat nemulțumiri față de blondină. Ce a urmat? Atmosfera s-a deteriorat rapid. Cu replici dure, cei doi nu au mai ținut cont de nimic și de nimeni în momentul disputei.

Astfel, noul sezon al emisiunii Survivor All Stars a debutat cu o energie intensă. În tabăra faimoșilor, lucrurile par să fie în echilibru și atmosfera s-a calmat.

Totuși, nu se poate spune același lucru și pentru războinici. Iancu Sterp și Maria Lungu au avut o schimbare tensionată de replici în fața celorlalți membri ai echipei. Războinicul nu a putut să-și stăpânească nemulțumirile și i-a adresat câteva reproșuri concurente, iar aceasta a reacționat vehement.

Maria a simțit că trebuie să răspundă la replicile sale, iar lucrurile au escaladat rapid. Niciunul dintre ei nu s-a putut abține. În cele din urmă, disputa a devenit tot mai intensă. Maria a considerat că a fost destul de rezervată și l-a lăsat pe Iancu să-și exprime nemulțumirile față de ea. Apoi, a hotărât să își spună oful!

Iancu afirmă că s-a săturat de comportamentul Mariei, susținând că aceasta ar avea „gura prea mare”. Tânărul susține că Maria este o combinație „devastatoare”, insuportabilă.

De asemenea, Iancu consideră că Maria nu este eficientă nici pe traseu, nici în tabără. Cu toate acestea, afirmațiile sale nu au rămas fără replică!

Răspunsul Mariei a venit rapid:

„Dacă vezi că te evit de ce te bagi în seamă cu mine? Am tăcut o dată, am tăcut de două ori. Dar cât pot să tac? (…)

Primul concurent a fost eliminat din competiția „Survivor România All Stars 2024”! După ce au avut loc primele jocuri, a sosit și momentul primei eliminări.

Participantul care părăsește competiția provine din echipa Faimoșilor și este Andreea Tonciu.

„Sunt foarte dezamăgită pentru că am promis acasă că o să stau 3-4 săptămâni. Dacă Dumnezeu așa a vrut, plec acasă. Survivor All Stars mi-a schimbat viața, n-am trăit în viața mea ce am trăit aici și pentru mine este o experiență unică. La mine este greu cu adaptatul deoarece eu am o viață în care fac ce vreau, când vreau..

Pentru mine a fost cel mai greu să dorm fără acoperiș și pat”, a spus Tonciu, după ce a aflat că va părăsi competiția.