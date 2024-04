Marea finală a emisiunii „Survivor România All Stars” se apropie cu pași rapizi, iar tensiunea crește în rândul telespectatorilor și al foștilor concurenți. Cu doar o lună înainte de momentul decisiv, foștii participanți la competiție își exprimă părerile și pariază pe câștigătorii probabili ai trofeului și ai premiului în valoare de 100.000 de euro.

Printre cei care au făcut pronosticuri se numără Cătălin Moroșanu, Cătălin Zmărăndescu, Elena Marin, Lola Crudu și Relu Pănescu. Toți sunt de acord că bătălia va fi strânsă, dar există câțiva favoriți.

Cu toate că părerile sunt împărțite, un lucru este cert: finala Survivor România All Stars va fi un spectacol memorabil, iar tensiunea va atinge cote maxime.

Cătălin Moroșanu, care și-a exprimat regretul că nu a putut continua, dar pare să parieze pe Iancu Sterp și Zanni. El a subliniat faptul că s-a împăcat cu Zanni și că este mulțumit de contribuția sa la menținerea unității echipei.

„Ori Iancu, ori Zanni. Unul din ăștia doi o să câștige, chiar m-aș bucura pentru oricare dintre ei, mai ales că eu cu Zanni deja m-am împăcat. Suntem foarte ok, chiar am dormit lângă el și am încercat să fiu un factor de stabilitate pentru echipă, să îi mențin uniți.

Eu mi-aș mai fi dorit să rămân, să știi, și cred că puteam să rămân, dar nu am mai putut, pentru că nu suportam înfrângerea. De la bun început, castingul a fost dezechilibrat.

Adică îi aduci pe ăia toți tineri, care zburdau pe trasee și, ok, pe noi, că suntem mai cunoscuți, dar nu puteai să concurezi cu ei. Erau și mai slabi, 60-70 de kilograme, eu 100 de kile, Zmărăndescu 100. Eu am dat jos acolo ceva, am venit cu 95 de kilograme”, a declarat el pentru Fanatik.