Vica Blochina a trecut printr-o perioadă complicată la începutul anului. Aceasta abia acum a vorbit despre ce i s-a întâmplat. Vedeta a mărturisit că s-a luptat cu depresia, iar ceea ce a ajutat-o să-și revină a fost credința.

Vica Blochina a fost absentă o perioadă pe rețelele sociale și a stat departe de tot ceea ce înseamnă online. Blondina a mărturisit în cadrul unui interviu că a suferit de depresie și că s-a retras pentru o perioadă de 6 luni.

Credința a fost colacul de salvare pentru fosta balerină

Fosta balerină susține că niciodată nu a crezut în psihologi și singura cale de a scăpa de depresie a fost aceea de a merge la biserică. Ea susține că a ținut post și a mers des la biserică. De asemenea, vedeta nu a mai mâncat deloc carne o perioadă de șase luni și nici nu a consumat alcool.

Vica Blochina a delcarat că, în tot acest timp, a stat departe de tot ceea ce îi făcea rău. A făcut curat în gânduri și s-a ocupat mai mult de ea facând mult sport

„Eu nu cred în coaching, în psihologi, ăia care te spală pe creier. Nu. Eu sunt cel mai bun psiholog. M-am dus la Biserică pentru că am nimerit și postul. Am ținut și post negru. N-am mâncat carne deloc șase luni, nu am băut deloc alcool, șase luni, și am avut așa o viață foarte cuminte. Am făcut foarte mult sport, am alergat. Am avut nevoie”, a spus Vica Blochina pentru Ego.ro.

Vica Blochina a depășit momentele depresive și acum este să o ia de la capăt

Vica Blochina a depășit cu brio stările depresive prin care a trecut, vedeta este pregătită să înceapă totul de la 0. Ea a mărturisit că în acest an nu a mers deloc la plajă, dar ar vrea să recupereze perioada în care a stat închisă în casă pentru a putea depăși momentele de depresie.

„Pentru că am stat super-mega cuminte, prețul pe care l-am plătit a fost să nu plec la Mykonos. A fost un șoc pentru mine să fac o asemenea abstinență. Nu am fost la plajă deloc. Sunt dată cu autobronzant. Vara asta nu am fost deloc la plajă”, a mai povestit Vica Blochina pentru sursa citată.