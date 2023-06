Lili Sandu este una dintre cele mai cunoscute personalități din România. Ea este căsătorită de mai bine de 7 ani cu Silviu Țolu și din 2020 au împreună și un copil, pe Thomas Jay. Deși viața ei pare a fi perfectă, vedeta TV a mărturisit că a avut perioade foarte dificile în viață.

Lili Sandu a fost bolnavă de depresie

Se pare că Lili Sandu s-a confruntat cu o depresie post-natală.

„Eu știam, din ce am auzit, că nu va fi doar cu lapte și miere și beatitudine. Pentru mine primul an de maternitate a fost un carusel al emoțiilor pe care nu știam că le voi avea. Mi-a fost greu să mă regăsesc. Nu puteam să-mi contorizez emoțiile. Nu înțelegeam clar iubirea aia de care îmi spuneau toți înainte să nasc.” a declarat Lili Sandu.

Și-a găsit refugiul în alcool

Vedeta TV a mărturisit că din cauza problemelor prin care trecea a ajuns să se refugieze în alcool. Cu toate acestea, ea susține că nu a devenit dependentă.

„Totul se învârtea în jurul copilului. Mă spălam pe păr la două săptămâni. În cazul meu alcoolul a fost un refugiu. Acum, a nu se înțelege că l-am dus la extrem, nu încurajez, dar acolo, un strop, pe podeaua băii, când nu mai poți.”, a mai spus Lili Sandu.

Lili Sandu a mărturisit că regretă faptul că nu a apelat imediat la un specialist. Vedeta susține că i-a fost rușine să vorbească despre problemele ei. Mai mult, aceasta afișa o viață perfectă pe internet.

“La început mi-a fost rușine să vorbesc și prezentam pe Instagram o viață perfectă. Mi-a fost foarte greu, comunitatea mea a reacționat și femeile mi-au dat putere. Și spuneam «Asta simt. Am anxietate. Îmi vine să mă târăsc ca un șobolan. Nu mă recunosc»”, a declarat Lili Sandu.

Lili Sandu a trecut prin momente dificile

Lili Sandu a trecut prin multe momente dificile. Ea și-a pierdut tatăl în urmă cu 13 ani după ce s-a luptat cu o boală cruntă.

„Cea mai dureroasă perioadă din viața mea a fost atunci când l-am pierdut pe tata. Se împlinesc 8 ani de atunci, dar parcă s-a întâmplat ieri. Asta a fost perioada cu adevărat dificilă și dureroasă. Am jucat în câteva seriale TV, după care am luat decizia, în două zile, să mă mut în Los Angeles. Probabil că și din cauza pierderii tatălui meu, voiam să fiu într-un mediu nou, să o iau de la zero. Îmi plac începuturile, mă ambiționează.”, spunea Lili Sandu.