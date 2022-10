„Simt că nu pot să mai respir. Practic, simt că mă duc”

Lili Sandu le-a povestit celor din mediul online că se confruntă cu atacuri de panică și că are și anxietate atunci când aude zgomot de motocicletă.

„M-a speriat foarte tare sunetul ăsta și cumva e înmagazinat în subconștientul meu. Da, eu chiar am stări de anxietate și trăim vremuri complicate și mulți dintre noi se confruntă cu genul ăsta de stări. Am întâlnit foarte multe persoane care au tulburări de anxietate, foarte multe prietene, pe unde mai merg, la întâlniri și așa mai departe… care se plâng de acest lucru. Ceea ce mă face să cred că este cumva afecțiunea zilelor noastre”, spune vedeta.

Ea le-a mai spus celor din mediul online cu ce probleme se confruntă atunci când are atacuri de panică, în speranța că și alții vor recunoaște semnele și vor ști cum să le gestioneze.

„Am un atac de panică, simt că nu pot să mai respir. Practic, simt că mă duc”, a mai spus Lili Sandu.

Există o legătură între orele la care mâncăm și anxietate?

Expunerea la lumina artificială, seara, și incertitudinile legate de momentul somnului și al trezirii au fost legate de boli cronice precum obezitatea și afecțiunile cardiovasculare, dar și de iritabilitate, anxietate și un ritm scăzut al eficienței de învățare.

În plus, se știe că populațiile din țările cu foarte puțină lumină solară au incidențe mai mari ale depresiei, în timpul lunilor de iarnă. Este vorba, de fapt, de perturbarea ritmului circadian al corpului. Iată ce a descoperit un studiu recent legat de această problemă, pe care o au majoritatea oamenilor, potrivit Inverse.

Mulți oameni lucrează în schimburi. Conform unei cercetări dintr-o revistă de specialitate, aproximativ 25% din forța de muncă lucrează în schimburi. Acest lucru îi poate expune la unele probleme de sănătate.

Orele de masă determină, parțial, modul în care corpul se reglează în timpul acestui ciclu de 24 de ore. Mesele regulate, în anumite momente ale zilei, vă ajută să vă reglați ritmul circadian și să vă îmbunătățiți sau să vă mențineți starea emoțională.

Un mic studiu publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences a analizat modul în care obiceiurile alimentare afectează sănătatea emoțională.

O echipă de la Brigham and Women’s Hospital din Boston a recrutat 19 participanți sănătoși. Înainte de începerea studiului, subiecților li s-a spus că trebuie să se culce în fiecare noapte la aceeași oră și să respecte cele opt ore de somn, timp de două săptămâni. În timpul celor trei zile care au precedat experimentul, toți participanții au primit trei mese zilnic și o gustare. Apoi a avut loc o asincronizare forțată.

Fiecare participant a trăit singur într-un cadru privat, slab luminat, fără indicii privind ora. În această perioadă, ei au repetat ciclul de 28 de ore de patru ori, astfel încât ​​ziua a patra a fost de 12 ore în afara ritmului circadian. Ambele grupuri au urmat un program de somn și odihnă care a inclus ore fixe de masă.