Expunerea la lumina artificială, seara, și incertitudinile legate de momentul somnului și al trezirii au fost legate de boli cronice precum obezitatea și afecțiunile cardiovasculare, dar și de iritabilitate, anxietate și un ritm scăzut al eficienței de învățare.

În plus, se știe că populațiile din țările cu foarte puțină lumină solară au incidențe mai mari ale depresiei, în timpul lunilor de iarnă. Este vorba, de fapt, de perturbarea ritmului circadian al corpului. Iată ce a descoperit un studiu recent legat de această problemă, pe care o au majoritatea oamenilor, potrivit Inverse.

Mulți oameni lucrează în schimburi. Conform unei cercetări dintr-o revistă de specialitate, aproximativ 25% din forța de muncă lucrează în schimburi. Acest lucru îi poate expune la unele probleme de sănătate.

Orele de masă determină, parțial, modul în care corpul se reglează în timpul acestui ciclu de 24 de ore. Mesele regulate, în anumite momente ale zilei, vă ajută să vă reglați ritmul circadian și să vă îmbunătățiți sau să vă mențineți starea emoțională.

Un mic studiu publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences a analizat modul în care obiceiurile alimentare afectează sănătatea emoțională.

O echipă de la Brigham and Women’s Hospital din Boston a recrutat 19 participanți sănătoși. Înainte de începerea studiului, subiecților li s-a spus că trebuie să se culce în fiecare noapte la aceeași oră și să respecte cele opt ore de somn, timp de două săptămâni. În timpul celor trei zile care au precedat experimentul, toți participanții au primit trei mese zilnic și o gustare. Apoi a avut loc o asincronizare forțată.

Fiecare participant a trăit singur într-un cadru privat, slab luminat, fără indicii privind ora. În această perioadă, ei au repetat ciclul de 28 de ore de patru ori, astfel încât ​​ziua a patra a fost de 12 ore în afara ritmului circadian. Ambele grupuri au urmat un program de somn și odihnă care a inclus ore fixe de masă.

Ce au vrut să afle autorii studiului?

În acel moment, participanții au fost împărțiți. Un grup a fost hrănit atât ziua, cât și noaptea, iar al doilea a fost hrănit doar ziua.

O dată pe oră, în timpul celor patru zile, cercetătorii au evaluat indicii de anxietate și depresie ale participanților folosind o metodă computerizată numită ”Scala Analogică Vizuală”. Astfel, participanții au fost rugați să-și evalueze starea emoțională – tristețe și bucurie/ entuziasm și calm.

Grupul care a mâncat numai în timpul zilei a avut un nivel mai scăzut de anxietate și depresie

Comportamente și stări precum depresia și anxietatea au apărut în urma modului în care participanții s-au evaluat.

Spre surprinderea cercetătorilor, grupul care a mâncat numai în timpul zilei a avut un nivel mai scăzut de anxietate și depresie, decât grupul care a mâncat în timpul zilei și al nopții.

Somnul este cea mai importantă grijă pentru cei care muncesc în schimburi de noapte. Există însă dovezi că orele la care alegem să mâncăm sunt la fel de importante.

„Momentul la care mâncăm devine un aspect important al nutriției care poate afecta sănătatea fizică”, explică Sarah Cerapp, co-autor al acestei lucrări.

Cu toate acestea, rolul cauzal al momentului consumării alimentelor asupra sănătății mintale în cazul celor care muncesc în schimburi mai trebuie analizat.